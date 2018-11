POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Taschendiebstahl

Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Diebstahl von Autobatterien

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde von bisher unbekannten Tätern aus einem geparktem Bagger und einem Radlader jeweils fachmännisch mit einem Schlüssel die Batterien ausgebaut und entwendet. Die Maschinen standen im Neubaugebiet Sauerbrunnen. Die Batterien hatten einen Wert von ca. 1700 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Crailsheim Tel. 07951/480222.

Fichtenau: Wildunfall mit Reh

Ein Hyundai kollidierte am Mittwochmorgen gegen 07:00 Uhr auf der L2218 bei Bergbronn mit einem Reh, als dieses die Straße querte. Dieses wurde dann auf die Gegenfahrspur geschleudert, wo es vom Gegenverkehr erfasst wurde. Das Reh konnte nicht mehr gerettet werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auch ca. 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Geldbeutel

50 Euro wurden am Dienstag gegen 16:00 Uhr aus der Geldbörse eines 81-Jährigen entwendet. Dieser wurde am Säumarkt in Schwäbisch Hall von eine unbekannten Mann angesprochen, der ihn bat zwei Euro in Münzen zu wechseln. Der Unbekannte half ihm dabei das Kleingeldfach zu durchsuchen. Erst kurze Zeit später wurde der Diebstahl bemerkt. Der Dieb ist ca. 30 Jahre alt, circa 1.70 Meter groß, hat helle kurze Haare, keinen Bart und keine Brille. Er hatte ein gepflegtes Äußeres, trug einen grauen Anorak und eine dunkle Hose. Der Mann sprach akzentlos deutsch. Zeugen und möglicherweise weitere Opfer werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall Tel.0791/400575 zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

Zum Unfall kam es, als ein 25-jähriger Passat-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr die Robert-Bosch-Straße befuhr und dabei die Vorfahrt eines 53-jährigen BMW Fahrers missachtete, der aus Richtung Dr. Max-Bühler-Straße in Fahrtrichtung Kolpingstraße unterwegs war. Es entstand Sachschaden von ca. 6000 Euro an den Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

