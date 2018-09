POL-AA: Ostalbkreis: Unfall am Dienstagmittag bei Neresheim; entsorgtes Autowrack bei Unterschneidheim; Blechschaden

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Schadhaft eingeparkt

In der Bischof-Fischer-Straße steifte am Dienstagvormittag eine Ford-Fahrerin einen geparkten Toyota und richtete gegen 9.20 Uhr einen Schaden von etwa 1500 Euro an.

Neresheim: Vorfahrtsunfall am Dienstagmittag

An der Einmündung der Kreisstraße 3299 in die Landesstraße 1084 stießen am Dienstagmittag zwei Pkw zusammen. Eine 66 Jahre alte Pkw-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Zusammenstoß wurde von einem 43-jährigen BMW-Fahrer verursacht, der die Kreisstraße aus Richtung Dossingen befuhr gegen und an der Einmündung in die Landesstraße den vorfahrtberechtigten VW Golf übersah. Die nach dem Unfall auslaufenden Fahrzeuge beschädigten dabei noch ein Verkehrszeichen und ein Bushaltestellenschild. Der Gesamtschaden wurde vor Ort auf rund 35 000 Euro geschätzt.

Unterschneidheim: Autowrack entsorgt

Geislingen: Bei der Polizei in Tannhausen wurde angezeigt, dass in einem ehemaligen Steinbruch zwischen Geislingen und Unterwilflingen ein Autowrack entsorgt wurde. Die Polizei fand vor Ort einen Opel Corsa, der augenscheinlich als Jugendtreffpunkt benutzt wird. Da sich im Fahrzeug noch Betriebsstoffe befanden hat die Polizei neben einem Verstoß gegen das Abfallrecht auch Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell