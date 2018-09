POL-AA: Motorradfahrer gestürzt

Althütte (ots) - Am Samstag gegen 16.15 Uhr befuhr ein 52jähriger Opel-Fahrer mit einem Anhänger die Landesstraße 1120 von Althütte in Richtung Rudersberg - Königsbronnhofkreisel. Kurz nach Ortsausgang Kallenberg, am Ende einer Linkskurve, wollte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer mit seiner Moto Guzzi überholen. Als sich das Motorrad neben dem Anhänger befand, hielt der Opel-Fahrer die rechte Fahrbahnseite nicht ein und fuhr nach links. Dabei berührte er das Motorrad des ebenfalls 52jährigen, so dass dieser daraufhin stürzte und sich glücklicherweise nur leicht verletzte. Am Motorrad und am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

