POL-AA: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schorndorf (ots) - Gegen 15.30 Uhr befuhr am Samstag ein 68jähriger Pedelec-Lenker in Begleitung einer circa 20-köpfigen Radgruppe die Weilerstraße in Fahrtrichtung des Kreisverkehres am Kahler Platz. Infolge Unachtsamkeit kollidierte er frontal und ungebremst mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw Renault. Durch den Aufprall mit dem flach abfallenden Fahrzeugheck wurde der 68Jährige trotz getragenem Sturzhelm schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Das Pedelec erlitt einen Gabelbruch und somit einen Totalschaden. Am Renault wurde die Karosserie und die linke Heckscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

