POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung an PKW und Verkehrsunfallflucht

Aalen (ots) - Schwaikheim: Unfallflucht von Zeugin beobachtet und geklärt

Eine 28-jährige BMW-Fahrerin beobachtete am Freitagmorgen gegen 10:45 Uhr, wie ihr Fahrzeug von einem Daimler-LKW angefahren und beschädigt wurde. Sie hatte ihr Fahrzeug in der Ludwigsbruger Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der LKW-Fahrer befuhr die Ludwigsburger Straße und kollidierte dabei mit dem Fahrzeug. Nach dem Unfall stieg der LKW-Fahrer aus, begutachtete den Schaden an dem BMW und fuhr davon. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt werden. Der Schaden am BMW beträgt rund 500 Euro. Dem LKW-Fahrer droht nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Winnenden: Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter stach in der Zeit zwischen Dienstag, 8.08.2018, 15:00 Uhr und Donnerstag, 06.09.2018, 14:00 Uhr einen Reifen an einem in der Straße Seehalde geparkten Hyundai auf.

Die Polizei Winnenden nimmt Hinweise unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

