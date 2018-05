POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Bargeld weggenommen - Zeugen gesucht!

Ostalbkreis (ots) - Am Mittwochmorgen zwischen Mitternacht und 1 Uhr wurden einem 22 Jahre alten Mann in der Römerstraße in Schwäbisch Gmünd Bargeld weggenommen. Der Mann ging daraufhin zur Polizei und erstatte Anzeige. Demnach wurde der 22-Jährige von einem 33 Jahre alten Bekannten im Bereich der Glascontainer mit einem Schraubenzieher bedroht. Der Täter sei anschließend in Richtung der Sportanlagen gerannt. Seitens der Kriminalpolizei Aalen werden nun Zeugen gesucht, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben. Diese sollen sich bei der Kripo Aalen unter Telefon 07151/9500 melden.

