POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen - Diebstahl eines Anhängers - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: PKW in der Maiennacht beschädigt

Einen Spaß wollten sich Unbekannte in der Maiennacht wohl erlauben, als sie einen PKW Audi in der Zimmerplatzstraße mit einer unbekannten weißen Substanz überschütteten. Allerdings ließ sich diese Substanz nur mit professioneller Hilfe vom Fahrzeug entfernen, jedoch wurde dabei der Lack des Fahrzeugs massiv beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Rot am See: Diebstahl eines Anhängers

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein PKW Anhänger der Marke Stema mit Planenaufbau vor einem Wohnhaus in der Burggrabengasse entwendet. Der Wert des Hängers beträgt etwa 450 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 4554 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit 6000 Euro Schaden

Am Mittwoch um 08:30 Uhr wollte ein 67-jähriger Lenker eines PKW Renault Megane von der Bühlerstraße nach links in das Gelände einer Tankstelle einbiegen. Eine nachfolgende 37-jährige Fahrerin eines VW Golf übersah dies und fuhr auf den Renault auf.

Mainhardt: Sachbeschädigung in Schule

An einer Schule in der Gartenstraße wurde zwischen Montagfrüh und Mittwochfrüh im Obergeschoss eine große Glasscheibe mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der Stein wurde offensichtlich vom gegenüberliegenden Flachdach geworfen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Eine weitere Scheibe wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh an der Mensa derselben Schule beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

