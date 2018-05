POL-AA: Ostalbkreis/Neresheim-Dehlingen: Unfall mit zwei Verletzten

Aalen (ots) - Neresheim-Dehlingen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und rund 16000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen ereignete. Ein 41 Jahre alter Toyota-Fahrer befuhr gegen 7.15 Uhr die K3296 von Weilermerkingen kommend. An der Stopp-Stelle zur L1070 übersah er eine von rechts kommende, in Richtung Bopfingen fahrende 47-Jährige. Diese kam nach dem Zusammenstoß mit ihrem Ford nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der etwa fünf Meter tiefen Böschung. Die Frau wurde dabei schwer, ihre Beifahrerin (Alter noch nicht bekannt) eher leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben zwei Rettungswagenbesatzungen war auch eine Notarztbesatzung im Einsatz. Der Verursacher erlitt einen Schock, blieb äußerlich aber wohl unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

