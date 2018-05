POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle, Küchenbrand, Diebstahl und Schlägerei

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht

Der Lenker eines weißen Opel Astra beschädigte am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr einen geparkten Kastenwagen, der am Fahrbahnrand der Memellandstraße abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an.

Neresheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 59-jähriger Renault-Lenker, der am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der K 3314 von Kösingen in Richtung Schweindorf fuhr, kam in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen Obstbaum prallte und sich leicht verletzte. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde eingezogen.

Aalen: Küchenbrand

Die Freiwillige Feuerwehr sowie dei Polizei rückten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in die Aalstraße aus, nachdem es dort in einem Gebäude zu einem Küchenbrand gekommen war. Dieser war vermutlich durch technischen Defekt eines Küchengerätes ausgelöst worden. Der Schaden wird auf ca. 35.000 Euro beziffert. Die Wohnung wurde unbewohnbar.

Aalen-Dewangen: Diebstahl von Mähroboter

Zwischen Montag und Dienstag haben Unbekannte von einem Grundstück im Bereich Rotsold einen Mähroboter der Marke Husquarna im Wert von ca. 3000 Euro entwendet. Hinweise auf die Diebe bzw. Verbleib des Roboters nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Schlägerei

Am Dienstagmorgen rückte die Polizei gegen 5 Uhr mit aus, nachdem eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen im Außenbereich einer Diskothek in der Burgstallstraße gemeldet wurde. Dabei sind wohl auch mehrere Personen verletzt worden. Die Polizei in Aalen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell