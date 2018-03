POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gewächshaus bei Brand beschädigt - Streitigkeiten - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Auto gestreift

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr die Breslauer Straße und beabsichtigte in die Erbastraße einzubiegen. Hier fuhr er versehentlich zu knapp an einem an der Einmündung stehenden Pkw Peugeot einer 54-jährigen Autofahrerin vorbei, die in die Breslauer Straße abbiegen wollte. Weil der Autofahrer den Peugot streifte, entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Plüderhausen: Brand eines Gewächshauses

Eine Polizeistreife erblickte am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf der B 29, wie im Gewann Hummelsbach in der Uferstraße ein Gewächshaus brannte. Die Freiwillige Feuerwehr war letztlich mit 20 Einsatzkräfte zum Löscheinsatz ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatten wohl im Haus als Frostwächter aufgestellten Kerzen eine Plastikunterlage in Brandgesetzt. Am Gewächshaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Schorndorf: Auto gestreift

4000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstag gegen 19.45 Uhr eine 35-jährige Peugeot-Fahrerin. Sie war in der Künkelinstraße in Richtung Rosenstraße unterwegs, als sie das Fahrzeugheck eines geparkten Mercedes nicht bemerkte und an das Auto schrammte.

Welzheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren einen im Hutt-Keller-Weg geparkten VW Golf, der dort geparkt war. An dem Auto entstand dabei 2500 Euro Schaden. Der Verursacher flüchtete ohne den Schaden zu melden. Die Polizei Schorndorf hat nun nach dem geflüchteten Autofahrer die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, dass sich am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16 Uhr ereignete, sollte sich bitte unter Tel. 07181/2040 melden.

Waiblingen: Fahrzeugbrand B 14

Der 75-jährige Volkswagenfahrer wollte gestern gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Anschlussstelle Waiblingen-Nord auf die B 14 in Richtung Winnenden einfahren. Noch auf dem Beschleunigungsstreifen kam es allerdings zu einem Schmorbrand an der Fahrzeugbatterie. Der 75 Jährige löschte diesen Brand zunächst selbst und konnte die Batterie danach ausbauen. Aufgrund mehrerer eingehender Notrufe war die Feuerwehr Korb mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Dem beherzten Eingreifen des Fahrzeuglenkers ist es zu verdanken, dass es lediglich zu leichten Rußantragungen im Fahrzeuginnenraum kam.

Weinstadt: Streit während Restaurantbesuch

Ein älteres Ehepaar aß gestern in einem Restaurant in der Stiftstraße gemeinsam zu Mittag. Während dem Essen geriet ein 79 Jähriger mit dem 79 und 80 Jahren alten Ehepaar in Streit. Dieser Streit veranlasste offensichtlich den 79 Jährigen dazu, vor dem Lokal zu warten, bis das Ehepaar ebenfalls ihren Lokalbesuch beendet hatte. Gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei verständigt, da sich der Streit vor dem Lokal fortsetzte und körperliche Übergriffe nicht ausgeschlossen werden konnten. Dritten gelang es zunächst nicht, den Streit zu schlichten.

Winnenden: Wohnungseinbruch

Am Donnerstag wurde im Zeitraum von 12:30 Uhr und 15:30 Uhr in eine Wohnung in einem Hochhaus in der Forststraße eingebrochen. Hierbei wurde ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Tel. 07195/694-0 entgegen.

Winnenden: Drei Fahrzeuge ineinandergeschoben

Im Stop-and-Go Verkehr in der Ringstraße fuhr gestern gegen 16:00 Uhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Audi auf die vor ihm fahrende 77-jährige Fiat-Fahrerin auf. Dadurch wurde diese auf den vor ihr befindlichen Mitsubishi, der von einem 44 Jährigen gelenkt wurde, aufgeschoben. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 4.500 Euro.

