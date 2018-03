POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener musste in Polizeigewahrsam - Patient verursachte mit Zigarette Feuer im Krankenbett - Unfälle

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Bis Freitagmorgen 6 Uhr "durfte" ein 34-Jähriger die Gastfreundschaft des Polizeireviers Aalen genießen. Der Mann war in der Nacht mehrfach bei seiner Ex-Freundin im Grauleshof aufgetaucht und hatte gegen deren Wohnungstüre geschlagen. Da der 34-Jährige stark betrunken war, erlaubte ihm die Frau, in ihrem Keller zu übernachten. Von Schlafen allerdings war keine Rede; ständig läutete und klopfte der Mann an der Wohnungstüre, so dass Polizeibeamte insgesamt dreimal die Adresse der Frau anfahren mussten. Nach Rücksprache mit einem Bereitschaftsrichter nahmen die Beamten den Mann mit. Bereits gegen 23 Uhr hatte ein Busfahrer die Polizei um Hilfe gerufen, da der 34-Jährige in seinem Linienbus eingeschlafen war und sich nicht wecken ließ. Dies übernahmen ebenfalls Beamte des Aalener Polizeireviers.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf rund 3000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend entstand. Kurz nach 20 Uhr übersah ein 20-jähriger Opel-Fahrer beim Wechseln der Fahrspur auf der Friedrichstraße den neben ihm fahrenden Pkw Ford Mondeo eines 25-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 38-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Burgstallstraße anhalten. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte bereits am Montagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er den Pkw Audi einer 71-Jährigen beschädigte, der in dieser Zeit im Östlichen Stadtgraben abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Fahrzeug übersehen

Vom Fahrbahnrand der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße fuhr ein 30-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw Audi in den fließenden Verkehr ein. Dabei übersah er den VW Passat eines 50-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 80-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag. Kurz vor 11 Uhr kam der alte Herr mit seinem Pkw Opel Zafira auf der Lettenbergstraße kurz vor dem dortigen Kreisverkehr nach rechts, wo er gegen den Randstein fuhr. Beim Gegensteuern überfuhr er den Kreisverkehr und kam dann neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt.

Aalen: Fahrzeug gestreift - 4500 Euro Sachschaden

Auf rund 4500 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 26-Jähriger am Donnerstagmorgen verursachte. Gegen 7.30 Uhr streifte er beim Vorbeifahren mit seinem Mercedes Kleinbus einen in der Bischof-Fischer-Straße abgestellten Pkw Mercedes Benz.

Ellwangen: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag 16 Uhr und Donnerstagnachmittag 16 Uhr drangen Unbekannte in das Vereinsheim des MC Neunheim in Ellwangen ein. Die Täter öffneten offenbar auch einen Anbau, in dem Werkzeuge gelagert sind; haben jedoch ersten Einschätzungen nach nichts entwendet. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Bopfingen: 5000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Zu spät erkannte ein 42-Jähriger, dass ein vor ihm auf der Ellwanger Straße fahrender Pkw Ford verkehrsbedingt angehalten hatte. Er fuhr mit seinem Mercedes Benz auf, wobei am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 35 Jahre alte Unfallbeteiligt blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr unmittelbar nach dem Ortsende von Aufhausen. die Leitplanke entlang der Kreisstraße 3298. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960225 entgegen.

Mutlangen: 67-Jähriger erlitt schwere Verletzungen

Bei einem Brand erlitt ein 67-Jähriger am späten Donnerstagabend schwere Verletzungen. Gegen 23.40 Uhr hatte der Mann, der sich stationär im Krankenhaus in Mutlangen befand, sich wohl im Bett eine Zigarette angezündet. Da er an die Sauerstoffversorgung angeschlossen war, entzündete sich vermutlich der Schlauch der Nasensonde. Eine Pflegerin entdeckte den Brand und konnte durch ihre schnelle Reaktion Schlimmeres verhindern, indem sie das Feuer mit einem nassen Handtuch löschte. Zwei weitere im Zimmer befindliche Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht eingreifen konnten, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 19-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Lorcher Straße anhalten. Dies erkannte ein 23-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW Golf auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

