POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand in Firmengebäude - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Winnenden/Leutenbach: Brand einer Lagerhalle

Ein Großaufgebot der Winnender Feuerwehr war am Donnerstagnachmittag wegen eines ausgebrochenen Feuers in einem Gewerbebetrieb in der Ziegeleistraße im Einsatz. Die Brandmeldung erreichte gegen 13.50 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Das betroffene Gebäude befindet sich auf einem ehemaligen Gelände einer Ziegelei. Der Brandausbruch befand sich im Untergeschoss des Firmengebäudes, indem ein Sanitärbetrieb ansässig ist. Weil die Flammen sich auf die Lagerhalle ausdehnten, in der auch überwiegend PVC-Rohre gelagert waren, entstand eine enorme Rauchentwicklung. Weil zunächst auch unklar war, welche Auswirkungen der aufsteigende Qualm auf Menschen haben könnte, wurden die benachbarten Firmengebäude von der Polizei vorsorglich gewarnt. Die Betroffenen wurden angewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten oder sich aus der Gefahrenzone zu begeben. Die 53 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten gegen 14.40 Uhr vermelden, dass das Feuer gelöscht ist. Der mit zwei Fahrzeugen im Einsatz beteiligte Rettungsdienst musste glücklicherweise nicht eingreifen. Soweit bekannt ist, kam niemand körperlich zu Schaden.

Die Polizei wird nun die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Der Schaden am Gebäude sowie an Inventar, Maschinen und Lagerbestände sind momentan noch nicht bekannt.

Alfdorf: Vorfahrtsverletzung führt zu vier Leichtverletzte

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 23-jähriger Ford-Fahrer die Industriestraße in Richtung L 1155. Beim Einfahren übersieht er die vorfahrtsberechtigte 29-jährige Audi-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden der 23 Jährige, dessen beiden 52 und 53 Jahre alten Mitfahrer, und die 29 Jährige leicht verletzt. An beiden, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

