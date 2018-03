POL-AA: Ostalbkreis: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer - Räumpflicht missachtet - Betrugsverdacht - Unfälle

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Gegen 1.20 Uhr am Donnerstagmorgen stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen auf der B 19 im Ortskern von Abtsgmünd einen Pkw, um die Fahrerin einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei stellten sie fest, dass die 20-Jährige, die offenbar deutlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auch bei der 19 Jahre alten Beifahrerin wurde deutlicher Drogeneinfluss festgestellt. Die 20-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen; gegen sie werden entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstand. Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Opel Astra von einem Tankstellenareal auf die Stuttgarter Straße ein. Dabei übersah sie den Audi eines 44-Jährigen und streifte ihn. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Fußgängerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 38-Jährige bei einem Unfall am Mittwochabend zu. Die Frau hielt sich gegen 18 Uhr im Hofraum eines Autohauses in der Wilhelmstraße auf, wo sie offenbar ein Fahrzeug abholen wollte. Zwischen ihr und dem 34 Jahre alten Betreiber des Fahrzeughandels kam es dabei zu Streitigkeiten, in deren Verlauf es wohl auch zu Tätlichkeiten kam. Während der Auseinandersetzung fuhr der 34-Jährige mit seinem Fahrzeug, an dem ein Abschleppanhänger angekoppelt war, unachtsam zurück, wobei er die 38-Jährige leicht verletzte.

Aalen und Westhausen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren Pkw Mini Cooper am Mittwochabend gegen 18 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße / Friedhofstraße anhalten. Eine 35-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Mini One auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.13 Uhr an der Einmündung Stuttgarter Straße / Friedrichstraße ereignete. Zu spät erkannte eine 55-Jährige, dass eine 28-Jährige ihren Pkw Seat verkehrsbedingt angehalten hatte und war daher mit ihrem Pkw Ford aufgefahren. Bei dem Unfall wurde die 57 Jahre alte Beifahrerin des Seat leicht verletzt.

Rund 3000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag gegen 13.25 Uhr, als eine 54-Jährige auf der Aalener Straße in Westhausen mit ihrem Pkw Skoda auf den VW eines 60-Jährigen auffuhr.

Am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Eisengießerstraße in Richtung Aalen, als er vor einem dortigen Kreisverkehr das Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkt. Beim Auffahren auf einen VW Caddy entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Der Audi wurde abgeschleppt.

Rainau: Glimpflich verlaufen

Weder Personen- noch Sachschaden entstand am Mittwochabend, als sich gegen 19.15 Uhr Gas in einer Gasflasche entzündete. Die Gasflasche befand sich in der Wohnung eines 56-Jährigen in der Dorfstraße, wo sie einen Heizkörper bedient. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde die Gasflasche entsorgt.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Verbindungsstraße zwischen Ellwangen und Rindelbach in der Verlängerung Quandtstraße, erfasste ein 29-Jähriger am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr mit seinem BMW ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier, das bei dem Aufprall verletzt wurde, musste vom zuständigen Jagdpächter erlöst werden; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Strafrechtliche Ermittlungen wegen sehr teurer Reparatur

Nachdem sie Probleme mit einer verstopften Abwasserleitung hatte, betraute eine 36-Jährige am Dienstag telefonisch einen Monteur mit der Reparatur. Die Telefonnummer hatte sie über das Internet herausgesucht. Der Arbeiter, der am Folgetag zwischen 11 und 12.40 Uhr die entsprechenden Arbeiten durchführte, stellte der verblüfften Frau danach rund 2200 Euro in Rechnung. Das Geld ließ er sich mit einem von ihm mitgeführten EC-Gerät sofort bar anweisen. Nun wird geprüft, ob der Monteur sich wegen Betrug strafbar machte.

Die Polizei rät: Erkundigen Sie sich vorsorglich bei örtlichen Handwerkern und seriösen Anbietern, auf die Sie im Notfall zurückgreifen können. Fragen Sie einen Fachmann der entsprechenden Innung um Rat. Lassen Sie sich vor Auftragserteilung einen Kostenvoranschlag erstellen, der Anfahrt, Monteurstunden und nach Möglichkeit auch Materialverbrauch beinhaltet.

Ellwangen: Parkrempler

Gegen 14 Uhr kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand. Beim Ausparken seines VW Crafters beschädigte ein 70-Jähriger einen Ford Focus, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand der Seifriedszellstraße geparkt war.

Ellwangen: 86-Jährige bei Sturz verletzt

Bereits am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr stürzte eine 86-jährige Fußgängerin auf einem komplett vereisten und nicht geräumten Gehweg im Sebastiansgraben. Die alte Dame zog sich hierbei eine Oberarmfraktur zu. Ein Verantwortlicher von dem betroffenen Haus, zu dem der Gehweg gehört, muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heubach: Fahrzeug zerkratzt

Ein Unbekannter verursachte am Mittwoch zwischen 8.40 und 12.40 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Audi zerkratzte, der in dieser Zeit an der Einmündung Jakob-Uhlmann-Straße / Stuifenstraße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 39-Jährige ihren Pkw Toyota am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf der Buchstraße anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 22 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag. Gegen 12.30 Uhr bog eine 32-Jährige mit ihrem Pkw VW Polo von der Weißensteiner Straße in eine Hofeinfahrt ein. Hierbei erfasste sie die Radlerin, die seitlich rechts versetzt auf dem dortigen Radweg fuhr. Die 22-Jährige wurde vor Ort ärztlich untersucht; sie musste nicht ins Krankenhaus mitgenommen werden. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Mutlangen: Gegen Zaun gefahren

Um einem Fahrzeug die Ausfahrt aus einem Parkplatz zu ermöglichen, setzte ein 71-Jähriger seinen Mercedes Benz am Mittwochmittag kurz nach 12 Uhr auf der Feldstraße ein kleines Stück zurück. Dabei fuhr er gegen den Pfosten eines Maschendrahtzaunes, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell