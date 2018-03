POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Exhibitionist ermittelt, Feuerwehreinsatz, Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Exhibitionist ermittelt

Am Donnerstag um kurz nach 16.00 Uhr trat in der Dreimühlengasse, im Bereich einer dortigen Bank, ein Exhibitionist gegenüber drei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren auf. Der Mann rangierte zunächst mit einem LKW und hielt direkt neben den Mädchen an. Im weiteren Verlauf sahen die Mädchen, wie der Mann in der Fahrerkabine sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Hierbei suchte er Blickkontakt zu den Mädchen und zwinkerte ihnen zu. Aufgrund des notierten Kennzeichens des LKW konnte der Fahrer, ein 26-jähriger rumänische Staatsangehöriger, ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Gaildorf: Öl auf Herdplatte löste Rauchmelder aus

Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochabend in die Langwiesenstraße ausrücken. Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus hatten um 22:19 Uhr den Alarmton eines Rauchmelders aus einer Wohnung gehört und einen Notruf abgesetzt. Nachdem auf Klingeln niemand öffnete, trat ein Polizeibeamter die Türe ein. In der verrauchten Wohnung konnte niemand angetroffen werden. In der Küche stand ein Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd. Zu einem Brand war es glücklicherweise noch nicht gekommen. Sachschaden war nicht entstanden. Die 32 Jahre alte Wohnungsinhaberin kam kurz darauf nach Hause. Sie war kurzzeitig aus der Wohnung gewesen.

Untermünkheim: Lkw streifte Balkon

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr einen Balkon in der Hohenloher Straße gestreift, als er auf einen Parkstreifen fuhr. Hierbei war am Balkon ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des Anhängers notieren. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Lkw oder Fahrer machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

Obersontheim: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der L 1060 zwischen Ummenhofen und Hausen ist am Mittwoch, um 16:50 Uhr ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstanden. Eine 26 Jahre alte Audi-Lenkerin war in Richtung Vellberg unterwegs und erkannte im Gegenverkehr einen entgegenkommenden Streifenwagen mit Blaulicht. Daraufhin bremste sie ihr Fahrzeug ab, was eine nachfolgende 32 Jahre alte Audi-Lenkerin zu spät erkannte und aus Unachtsamkeit auffuhr.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Ein 43 Jahre alter Mann befuhr Mittwoch um 12:30 Uhr mit seinem Klein-Lkw mit Anhänger die Stuttgarter Straße in Richtung Michelfeld und wollte nach rechts auf die Kreisstraße 2576 abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw, Subaru dessen 54 Jahre alter Fahrer, der aus Michelfeld kommend auf die Kreisstaße einfahren wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

