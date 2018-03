POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Nicht angeleinter Hund beißt Vierbeiner - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallflucht

In der Annonay-Straße wurde am Mittwochabend bei einem Unfall ein Ford Focus erheblich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das geparkte Auto und flüchtete anschließend. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich über 1000 Euro. Wer den Unfall beobachtete, der sich wohl zwischen 19 Uhr und 20.20 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Polizei Backnang unter Tel 07191/9090 melden.

Fellbach: Falsch überholt

Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Smart befuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr die Stuttgarter Straße und bog nach links in die Kienbachstraße ein. Dabei stieß er mit einem Pkw Seat zusammen, dessen 20-jähriger Fahrer zeitgleich den vorausfahrenden Smart links überholte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Kernen im Remstal: Auto geschrammt

3000 Euro Sachschaden verursachte am Mittwoch ein 36-jähriger Toyota-Fahrer, der gegen 18.45 Uhr die Kelter Straße befuhr. An einer Engstelle musste er wegen Gegenverkehr nach rechts ausweichen und beschädigte dabei einen geparkten BMW.

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines Porsche Cayenne befand sich am Mittwoch kurz vor 15 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Höhenstraße. Während der unbekannte Autofahrer in den Shop ging, machte sich sein Auto selbständig, rollte weg und stieß letztlich mit einem BWM zusammen. Als der Unbekannte aus dem Shop kam, schaute er sich das Malheur an, stieg in sein Fahrzeug und flüchtete. Die Ermittlungen nach dem geflüchteten Verursacher dauern an.

Fellbach: Abbiegeunfall

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer wollte am Mittwoch von der Welfenstraße in die Salierstraße nach links einbiegen. Dabei scherte der Auflieger des Lkw aus und beschädigte das Auto eines 54-jährigen Mercedes-Fahrers, der zeitgleich von der Salierstraße in die Welfenstraße einbog.

Schorndorf: Unfall an Stoppstelle

Eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Mittwoch nach 20 Uhr die Löwenseestraße und hielt zunächst an der Stoppstelle zur Uhlandstraße an. Als sie in diese einbog, übersah sie einen von rechts kommenden Pkw Citroen und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Der Unfallverursacher als auch der 52-jährige Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Welzheim: Zwei Leichtverletzte Abbiegeunfall

Eine 18-jährige Autofahrerin wollte am Mittwochabend gegen 20 Uhr von der Schorndorfer Straße nach links in die Silcherstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegengekommenen BMW und querte die Gegenfahrspur. Die 62-jährige BMW-Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem VW zusammen. Beide Autofahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr beim Befahren der Silcherstraße einen geparkten VW Passat. Um den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro kümmerte er sich nicht und flüchtete. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer erbittet die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/9090.

Winnenden: Unfallflucht

1500 Euro Sachschaden hinterließ am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer, der in der Sonnenbergstraße gegen einen geparkten Opel Adam stieß. Der Unfall soll sich am zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr ereignet haben. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 in Verbindung setzen.

Winnenden: Radfahrer leicht verletzt

Ein 78-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 13.50Uhr von der Seegartenstraße in die Schorndorfer Straße ein und übersah dabei einen von links kommenden Fahrradfahrer. Er stieß mit dem Biker zusammen, der deshalb stürzte und sich verletzte. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung in eine Klinik verbracht.

Weinstadt: Verkehrsunfall B29

Eine 29-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch, kurz vor 10:00 Uhr, die Auffahrt Weinstadt-Endersbach und wollte auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Hierbei übersah sie einen bereits auf der B29 fahrenden Lkw, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde. Am Audi der 29-Jährigen entstand glücklicherweise nur Sachschanden in Höhe von 2.500 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt rund 1.000 Euro.

Waiblingen: Freilaufender Labrador verletzt Berner Sennenhund

Am Mittwochabend, vor einer Woche, ging eine 35-jährige Frau mit ihrem Labrador in Bittenfeld spazieren. Als diese ihren Hund von der Leine nahm, griff dieser einen Berner Sennenhund, der vorschriftsmäßig mittels Leine geführt wurde, an und verletzte diesen. Der verletzte Berner Sennenhund musste dadurch von einem Tierarzt behandelt werden. Die 35-Jährige erwartet nun ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell