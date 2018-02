POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gaildorf: Fehler beim Einfahren

Ein 20-Jähriger wollte am Mittwoch um 08:35 Uhr mit seinem VW von der Bussardstraße über einen abgesenkten Bordstein auf die Hohbühlstraße einfahren. Hierbei stieß er mit einem Smart zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Ein 46 Jahre alter Nissan-Lenker wollte am Mittwoch um 12:10 Uhr von der Kanzleistraße in die Gartenstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Mercedes, dessen 69 Jahre alter Fahrer in der Gartenstraße in Richtung Seestraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Crailsheim: Eisplatte beschädigt Pkw

Eine herunterfallende Eisplatte von einem Sattelzug beschädigte am Mittwochvormittag gegen 9.50 Uhr einen Pkw BMW, der auf der Heilbronner Straße unterwegs war. Der Sattelzuglenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Langenburg: Unfall beim Einfahren

Eine 54-jährige VW-Lenkerin, die am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr rückwärts aus einem Grundstück auf die Hauptstraße eingefahren war, kollidierte aus Unachtsamkeit mit dem Pkw eines in Richtung Blaufelden fahrenden 72-jährigen VW-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstanden ist.

Wildunfälle im Bereich Crailsheim

Schrozberg:

Mit einem Hasen kollidierte am Dienstagabend ein 27-jähriger Skoda-Lenker, als er gegen 22.10 Uhr die L 1001 von Niederstetten in Richtung Schrozberg befuhr. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

Crailsheim:

Ein die Fahrbahn der K 2500 querendes Reh wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr von dem Pkw eines 22-jährigen BMW-Lenkers erfasst und getötet, der von Saurach kommend in Richtung Kirchberg a.d.J. unterwegs war. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mit einem Reh kollidierte am Mittwochmorgen auch ein 34-jähriger Nissan-Lenker, der gegen 6.35 Uhr die K 2641 von Jagstheim in Richtung Onolzheim befuhr. Das Reh flüchtete anschließend und hinterließ am Fahrzeug einen Schaden von ca. 2000 Euro.

