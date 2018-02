POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auto zerkratzt

In der Straße In der Plaisir wurde zwischen Montag- und Dienstagabend ein vor einem Wohnhaus geparkter Chevrolet beschädigt. Ein Unbekannter zerkratze den Wagen am hinteren rechten Fahrzeugeck erheblich. Wer sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Vandalen machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 51-jährige Renault-Lenkerin befuhr am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr die Tainer Straße in Richtung Berliner Platz. Als sie in den Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße einfuhr, stieß sie mit einem 60-jährigen Autofahrer zusammen, der mit seinem Pkw Mitsubishi nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Kollision entstand an den Autos Sachschaden in Höhe von ca. ca. 5000 Euro.

Weinstadt: Rangierunfall

Beim Rangieren übersah am Mittwoch gegen 8.20 Uhr eine 39-jährige Fahrerin eines VW Caddy einen hinter ihr vorbeifahrenden Pkw Kombi der Marke Dacia. Bei dem Zusammenstoß in der Pestalozzistraße entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

