POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Briefmarken gestohlen, Betrüger beschimpft Frau, Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Briefmarken im Wert von über 3.000 Euro entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag in einem Lottogeschäft in der Schönebürgstraße Brief- und Paketmarken im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Der Täter hatte sich zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr unbemerkt an einer Schublade zu schaffen gemacht und die Marken entwendet. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Im Tatzeitraum war ein etwa 50 Jahre alter Mann aufgefallen, der sich verdächtig verhielt. Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß, trug einen schwarzen Rucksack bei sich und sprach gebrochen deutsch. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon: 07951/480-0.

Gaildorf: Telefonbetrüger beschimpfte Frau

Ein Telefonbetrüger ist am Dienstagnachmittag bei einem Anruf bei einer Frau aus Gaildorf an die Falsche geraten. Der Betrüger gab sich in englischer Sprache als Mitarbeiter von Microsoft aus und erklärte der 37-Jährigen, dass er Probleme auf ihrem Gerät beheben müsse. Diese reagierte anders, als es sich der Betrüger vorgestellt hatte und erklärte ihm in flüssigem Englisch, dass dies nicht sein kann, da sie ein Apple-Gerät und somit ein anderes Betriebssystem habe. Der Betrüger war derart sauer, dass er die Frau beschimpfte. Nachdem die Frau aufgelegt hatte, rief er sogar nochmal an und beschimpfte die Frau erneut.

Rot am See: Tschechischer Sattelzug nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzugs mit tschechischer Zulassung hat am Dienstagabend in der Hauptstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach davon gefahren. Der Sattelzug mit blauer Fahrerkabine und weißem Planenaufbau hatte um 17:30 Uhr die Hauptstraße befahren. Auf Höhe der Einmündung zur Gerabronner Straße hatte er einen Audi einer 38-Jährigen gestreift, die auf der Abbiegespur stand und abbiegen wollte. An dem Audi war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Der Fahrer des Sattelzugs hatte kurz angehalten, war dann jedoch ohne Angabe seiner Personalien davon gefahren. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Rot am See, Telefon 07955/454.

Crailsheim: Autoreifen zerstochen

Ein Unbekannter hat am Montag in Crailsheim die Reifen an zwei Fahrzeugen zerstochen. Der Unbekannte hatte sich zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr an einem geparkten Audi im Westring und zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr an einem Audi auf einem Parkplatz in der Tiefenbacher Straße zu schaffen gemacht und jeweils alle vier Reifen mit einem scharfen Gegenstand zerstochen. Der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Crailsheim: Zusammenstoß auf der Kreuzung

Bei einem Unfall in der Adam-Weiß-Straße ist am Dienstag um 08:00 Uhr ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstanden. Eine 48 Jahre alte VV-Lenkerin hatte die Adam-Weiß-Straße in Richtung Johanniskirche befahren und hatte an der Kreuzung zur Webergasse einen von rechts kommenden Porsche eines 47-Jährigen übersehen. Die VW-Lenkerin bremste auf der Kreuzung bis zum Stillstand ab. Der Porschefahrer, der seinerseits nach links abbiegen wollte und sich auf den Verkehr von rechts kommend konzentriert hatte, konnte einen Unfall nicht mehr verhindern.

Fichtenau: Vorfahrt missachtet

Ein 79 Jahre alter Opel-Lenker wollte am Dienstag um 17:10 Uhr von der Lange Straße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen Renault einer 45-Jährigen, die in Richtung Matzenbach unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß war ein Schaden von circa 1.500 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

