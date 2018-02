POL-AA: Ostalbkreis: Betrunkener Autofahrer gestoppt, Heizdecke setzte Matratze in Brand, Unfälle

Ostalbkreis (ots) - Aalen: Unter Alkoholeinwirkung gefahren

Kurz vor 2.30 Uhr am Mittwochmorgen fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Aalen in der Alten Heidenheimer Straße ein Opel Corsa durch seine Fahrweise auf. Die Beamten fuhren dem Pkw in Richtung Unterkochen nach, wobei der Opel in der Aalener Straße zunächst so weit nach rechts fuhr, dass er fast gegen die dortige Leitschutzplanke geprallt wäre. Im weiteren Verlauf steuerte der Fahrer seinen Pkw auf die Gegenfahrspur. Der Pkw wurde angehalten und der 20-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, sich im Fahrzeug offenbar übergeben hatte. Mit im Fahrzeug saß seine 18 Jahre alte Schwester. Der 20-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, seinen Führerschein musste er abgeben.

Aalen: Technischer Defekt führte zu Brand

Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße wurden am Dienstagabend kurz nach 22.30 Uhr von einem auslösenden Rauchmelder aufgeschreckt. Wie sich herausstellte, hatte sich die Heizdecke einer 91 Jahre alten Mitbewohnerin wegen eines technischen Defekts erhitzt , wodurch die Matratze in Brand geriet. Die Anwohner kamen der alten Dame zu Hilfe und kümmerten sich um sie, bis sie von einem Krankenwagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen löschte den kleinen Brand, bei dem ein Sachschaden von rund 200 Euro entstand, rasch ab.

Aalen: 1500 Euro Sachschaden

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstabend entstand. Kurz vor 20.30 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufscenters in der Heinrich-Rieger-Straße zur Kollision zweier Pkw Opel. Beide 22 und 47 Jahre alte Fahrerinnen hatten einander übersehen; beide wurden von den aufnehmenden Polizeibeamten verwarnt.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 60-Jähriger sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Wilhelmstraße anhalten. Ein 28-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Aalen: Unfallgeschädigter gesucht

Nachträglich zeigte eine 27-Jährige einen Verkehrsunfall an, den sie am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr verursacht hat. Mit ihrem VW Golf bog sie von der Rombacher Straße nach links in die Parkstraße ein. Dabei streifte sie einen dort abgestellten weißen Pkw VW Scirocco. Die junge Frau fuhr zunächst nach Hause und kehrte dann zusammen mit ihrem Freund an die Unfallstelle zurück. Der Scirocco war jedoch nicht mehr vor Ort. Die 27-Jährige konnte lediglich angeben, dass an dem Fahrzeug Aalener Kennzeichen angebracht waren. Der Besitzer bzw. Fahrer des beschädigten VW Scirocco wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Toyota, der in dieser Zeit in der Humboldtstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Friedrichstraße übersah eine 52-Jährige am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr den neben ihr fahrenden Pkw Audi A4 einer 39-Jährigen. Sie streifte das Fahrzeug mit ihrem Audi A6 wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Adelmannsfelden: Pkw prallte gegen Baum

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 4000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Gegen 17 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw, BMW die Landesstraße 1072. Kurz nach der Stöckener Sägemühle geriet das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden; der Baum wurde ebenfalls beschädigt. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Jagstzell: Eternitplatten beschädigt

Im Zeitraum zwischen Montagnachmittag 17.30 Uhr und Dienstagmorgen 10 Uhr zerschlugen Unbekannte mehrere Eternitplatten, die an einer Hausfassade in der Reichenberger Straße angebracht sind. Außerdem wurde von den Tätern ein Fenster eingeworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Eutighofer Straße ereignete, entstand am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Mit ihrem Pkw Mercedes Benz bog eine 36-Jährige nach links ab, wobei sie den Pkw VW Golf einer 46-Jährigen übersah. Bei der Kollision beider Fahrzeuge blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er in der Lorcher Straße die halb geöffnete Fahrertüre eines geparkten Pkw Fiat streifte. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher. Bei dem Lkw, der zwei orangefarbene Container geladen hatte, handelt es sich um ein Zugfahrzeug mit Ladefläche und Anhänger. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

