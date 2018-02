POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Asylbewerber in Polizeigewahrsam - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Sulzbach an der Murr: Von Straße abgekommen

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr am Dienstag kurz vor 20 Uhr die B 14 von Sulzbach in Richtung Berwinkel. In einem Kurvenbereich kam sie infolge überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach rechts und überfuhr neben der Straße Hinweisschilder und Leitpfosten. An ihrem Auto entstand dabei Schaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Spiegelberg: Wegen anhaltender Streitigkeiten in Polizeigewahrsam

In einem Asylbewerberwohnheim in der Bergstraße gerieten am Dienstagabend gegen 23 Uhr zwei Bewohner in Streit. Anlass war wohl, weil ein angetrunkener 30-jähriger Gambier die Küche nicht aufräumte. Eine gerufene Polizeistreife hat die beiden Kontrahenten in einem belehrenden Gespräch ermahnt. Dieses hatte aber wohl nicht viel Wirkung gezeigt, denn der Streit der beiden fachte auf ihrem Zimmer einige Zeit später wieder auf. Dabei schlug der Gambier seinem Mitbewohner mehrfach ins Gesicht. Der 28-jährige Pakistani wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei nahm nun den Aggressor zur Vermeidung weiterer Handgreiflichkeiten in Gewahrsam.

Oppenweiler: Aufgefahren

Ein 23-jähriger Polo-Fahrer war am Dienstag gegen 16 Uhr auf der B 14 unterwegs, als er das Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkte. Er konnte nicht halten und raste auf das Heck eines Lkw. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Schorndorf: Alkoholisierter Autofahrer

Ein 66-jähriger Fahrer eines Audi A6 verursachte am Dienstag gegen 20.15 Uhr beim Rangieren in der Grabenstraße einen Unfall. Er beschädigte dabei einen geparkten Mercedes. Bei dem Unfall entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Weil bei dem Verursacher bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung festgestellt wurde, hat die Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst und den Führerschein vorläufig entzogen.

Welzheim: Feuerwehr verbrachte verkohlte Kuchenform ins Freie

Die Feuerwehr Welzheim wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wegen starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Klingenmühle alarmiert. Diese öffneten die Wohnung und stellten eine verkohlte Küchenbackform in der eingeschalteten Mikrowelle fest. Ein Bewohner hatte zuvor die Wohnung verlassen und offenbar das eingeschaltete Küchengerät vergessen. Die Feuerwehr musste letztlich lediglich die Wohnung belüften und den verkohlten Gegenstand aus der Wohnung schaffen. Ein Schaden entstand nicht.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Hans-Sachs-Weg beschädigte am Dienstag ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Smart 4two den Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro Wer den Unfall bemerkte, der sich zwischen 11 Uhr und 19 Uhr ereignete und Hinweise auf den Verursacher machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 melden.

Waiblingen: Betrunkene Autofahrerin geflüchtet

Eine betrunkene Autofahrerin verursachte am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die 70-Jährige befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße und kam dabei zu weit rechts. Mit ihrem Mercedes SLK schrammte sie nun einen geparkten Opel. Beim anschließenden Gegensteuern stieß sie noch gegen einen entgegengekommenen Peugeot. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, fuhr die Frau weiter. Sie konnte später zu Hause von der Polizei angetroffen werden. Weil sie sturzbetrunken war, musste sie mit zur Klinik und eine Blutuntersuchung erdulden. Ihren Führerschein, die die Autofahrerin auf Grund ihres Zustandes spontan nicht auffinden konnte, wird wohl deshalb zu einem späteren Zeitpunkt entzogen.

Waiblingen: Auto fing Feuer

Der Fahrer eines Pkw Smart war am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf der L 1193 von Waiblingen in Richtung Endersbach unterwegs, als er bemerkte, dass sein Auto im Kofferraum brannte. Ihm gelang noch von der Straße abzufahren und das brennende Auto auf einem Feldweg abzustellen. Relativ rasch erfassten die Flammen das Auto sodass es komplett ausbrannte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Fahrzeug nicht mehr retten. Der Schaden könnte sich auf etwa 10000 Euro belaufen. Als Brandursache scheint ein technisches Problem als sehr wahrscheinlich. Der Autofahrer blieb unversehrt. Sein Auto wird am Mittwoch abgeschleppt.

