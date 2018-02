POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche in fünf Kindergärten - Unfall auf Bundesstraße

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Kernen-Rommelshausen: Einbruch in Lagerhalle

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in eine Lagerhalle in der Seestraße ein. Hierbei wurden zwei Motorsägen und eine Teleskopstangen-Säge entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 1300 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Einbrecher geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151/41798 in Verbindung zu setzen.

Kernen / Weinstadt: Einbrüche in Kindergärten

Vermutlich durch mehrere, bislang unbekannte Einbrecher wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in insgesamt fünf Kindergärten in den Gemeinden Rommelshausen und Endersbach eingebrochen. In Rommelhausen wurden die Kindergärten in der Blumen-, Beethoven- und Friedrichstraße, in Endersbach die Kindergärten im Irisweg und in der Pestalozzistraße heimgesucht. Die Gebäude wurden aufgebrochen und nach Bargeld durchsucht. Bei den Einbrüchen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten machen kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151/41798 oder beim Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061 zu melden.

Waiblingen: Unfall auf Bundesstraße

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Audi stand am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen den Anschlussstellen Waiblingen Nord und Mitte auf dem Pannenstreifen. Als er wieder in den fließenden Verkehr in Richtung Stuttgart einfahren wollte, kollidierte er mit einem auf der rechten Fahrspur nachfolgenden Lkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro. Wegen des Unfalls kam es im Feierabendverkehr zu mehreren Kilometern Rückstau.

