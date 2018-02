POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Gerabronn: Unfall beim Anfahren vom Straßenrand

Am Dienstag um 10:40 Uhr fuhr ein 84-jähriger Lenker eines PKW VW Golf vom Straßenrand auf die Hauptstraße ein. Hierbei übersah er einen Audi A6 eines 51-jährigen, welcher in diesem Moment an dem Golf vorbeifahren wollte. Bei dem Streifvorgang entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3300 Euro.

Vellberg: Wildunfall

Am Dienstag um kurz nach 07:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Lenkerin eines PKW Mitsubishi die K2688 von Steinehaig in Richtung Kleinaltdorf. Kurz nach Ende des dortigen Waldes, in einer langgezogenen Linkskurve, sprangen plötzlich zwei Rehe auf die Fahrbahn. Eines dieser Rehe wurde vom PKW erfasst und getötet. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell