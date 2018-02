POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Auf Gegenfahrspur geraten - B 29 kurzfristig gesperrt

Schwäbisch Gmünd: (ots) - Der Fahrer eines Opel Corsa fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr auf der B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Hussenhofen geriet der Mann aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahnseite und stieß seitlich mit einem entgegengekommenen Lastzug zusammen. Der Kleinwagen schrammte an dem 36-Tonner vorbei und geriet letztlich nach links von der Fahrbahn ab, wo er auf einer Wiese zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht werden. Die Fahrbahn war kurzfristig blockiert. Während der Unfallaufnahme und bis zur Beseitigung der beiden unfallbeschädigten Fahrzeugen durch ein Abschleppunternehmen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 11000 Euro beziffert.

