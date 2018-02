POL-AA: Ostalbkreis: 86-Jähriger vor dem Erfrierungstod gerettet, Verkehrsunfälle.

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: 86-Jähriger gerade noch vor dem Erfrieren gerettet

Ein 86 Jahre alter Mann wurde am frühen Dienstagmorgen in Schwäbisch Gmünd von einem Polizeibeamten vor dem Erfrierungstod gerettet. Der Polizeibeamte war um 06:15 Uhr mit seinem Privatwagen in der Lorcher Straße auf dem Weg zur Arbeit in Richtung Stuttgart, als er in einem Blumenbeet den 86-Jährigen liegen sah. Der Polizist hielt sofort an und kümmerte sich um den unterkühlten Senior, der nur mit Hose, Pullover und Hausschuhen bekleidet war. Er lud den Mann sofort in sein Auto ein und brachte ihn zum örtlichen Polizeirevier, wo die Beamten den Mann aufwärmten und einen Rettungswagen alarmierten. Er wurde mit starker Unterkühlung in das Krankenhaus eingeliefert. Der Mann ist alleinstehend und hatte in der Nacht sein Wohnhaus orientierungslos verlassen. Das Sozialamt der Stadt Schwäbisch Gmünd wurde über den Vorfall informiert.

Aalen: Unfall am Kreisverkehr

Einen Schaden von ca. 6000 Euro verursachte am Dienstagmorgen ein Sprinter-Lenker, als er gegen 7 Uhr von der Burgstallstraße in den dortigen Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrt eines darin fahrenden 20-jährigen Ford-Lenkers missachtete.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich am Beginn der Fußgängerzone von der Spitalstraße nach links in die Pfarrgasse abgebogen war, beschädigte am Dienstag den linken Außenspiegel eines Pkw VW Golf, der auf einem eingezeichneten Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961/930-0 erbeten.

++ Korrektur zur 1. Pressemitteilung für den Ostalbkreis von 10:53 Uhr ++

In der Pressemitteilung: "Kirchheim: Vorfahrt missachtet - 12.000 Euro Schaden" hat sich ein Fehler eingeschlichen. Leider wurden die Unfallbeteiligten vertauscht. Nachfolgender Unfallhergang ist nun richtig:

Am Montagnachmittag hat sich auf der L 1060 zwischen Dirgenheim und Itzlingen ein Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Sachschaden ereignet. Eine 18 Jahre alte Ford-Lenkerin wollte von der Kreisstraße 3205 von Wössingen kommend auf die Landesstraße einfahren und hatte hierbei die Vorfahrt einer 41-Jährigen missachtet, die mit ihrem VW auf der Landesstraße in Richtung Itzlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der Ford von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

