POL-AA: Ostalbkreis: Betrüger, Diebe, Unfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Westhausen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen entstand. Mit seinem Pkw VW bog ein 21-Jähriger gegen 05:15 Uhr von der B 290 nach rechts auf die B 29 ein. Dabei übersah er den aus Richtung Westhausen kommenden Pkw Mercedes Benz eines 50-Jährigen und streifte diesen seitlich. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 45 Jahre alter Autofahrer verursachte in der Nacht zum Dienstag ums 01:30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der Mann hatte mit seinem VW die B 19 in Unterkochen verlassen und bog auf die Heidenheimer Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 53-jähigen Mercedes-Fahrers, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Aalen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 1. Februar und Montag 26. Februar besprühten Unbekannte die Fassade eines Bankgebäudes in der Schubartstraße mit schwarzer und weißer Farbe. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.:07361/524-0 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 7.15 Uhr und 12:50 Uhr einen VW Passat, der am rechten Fahrbahnrand der Oberen Wöhrstraße abgestellt war. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf rund 1000 Euro geschätzt.Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/524-0.

Aalen: Aufgefahren - 6000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein 28-Jähriger seinen Pkw Audi am Montagmorgen kurz vor 6.30 Uhr auf der B 29 an der Anschlussstelle Affalterried anhalten. Ein 61-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Opel auf. Bei dem Unfall, bei dem alle Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ostablkreis: Vorsicht Betrüger!

Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen versuchen auf unterschiedliche Art und Weise Betrüger regelmäßig am Telefon an Bankdaten zu gelangen oder die Angerufenen zu Überweisungen zu bewegen.

Vergangenen Freitag versuchte ein unbekannter Anrufer Bankverbindungsdaten einer 79-Jährigen zu erlangen. Zunächst hatte er der alten Dame erklärt, dass sie an einem gebührenpflichtigen Gewinnspiel teilgenommen habe. Als sie dies resolut verneinte, erbat er die Bankverbindung, um angeblich ihre Daten löschen zu lassen. Die 79-Jährige reagierte absolut richtig; sie beendete wortlos das Gespräch.

Auch eine 69-Jährige erhielt einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin einer Vollstreckungsbehörde, wonach gegen sie ein Vollstreckungsbescheid vorliege, den sie bezahlen müsse, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Die Frau erkannte den Betrug und legte auf. Diesen Trick nutzen Betrüger, um arglose Mitbürger in gebührenpflichtige Warteschleifen zu locken.

Ganz böse wurde ein 48-Jähriger aus dem Raum Aalen hereingelegt; bei ihm forderte ein unbekannter Anrufer mehrere tausend Euro wegen angeblicher Spielschulden. Das Geld sollte auf ein Konto nach Mailand einbezahlt werden. Nachdem die Überweisung nicht funktionierte, wurde der 48-Jährige erneut aufgefordert, einen höheren Geldbetrag auf ein Konto nach Rumänien zu transferieren. Leider kam der Mann dieser Aufforderung nach, so dass ihm ein tatsächlicher Schaden entstand.

So versuchen zahlreiche Betrüger beinahe täglich, arglose Menschen zu betrügen.

Unsere Empfehlung: · Seien Sie vorsichtig, wenn Unbekannte Ihnen am Telefon große Gewinne versprechen · Überweisen Sie nie irgendwelche am Telefon geforderten Gebühren · Antworten Sie nicht auf Lotterie- oder Gewinnverfahren, an denen Sie nicht teilgenommen haben · Geben Sie keine Angaben zu Ihrer Person oder Ihren Bankdaten heraus · Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen · Vorsicht, wenn Ihnen angeblich versehentlich Geld überwiesen wurde · Wenn Sie den Verdacht von betrügerischen Machenschaften haben, wenden Sie sich an die Polizei

Ellenberg: Wildunfall Auf der Kreisstraße 3221 zwischen Hintersteinbach und Ellenberg erfasste ein 33-Jähriger am Dienstagmorgen kurz nach 06:00 Uhr mit seinem VW Passat einen die Fahrbahn querenden Rehbock. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Auf glatter Fahrbahn mit Gegenverkehr zusammengestoßen.

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Ein 25 Jahre alter VW-Lenker befuhr gegen 20:00 Uhr die B 290 zwischen Dietrichsweiler und Ellwangen. Nach der Einmündung Rabenhof geriet das Fahrzeug auf einer abschüssigen Strecke wegen Eisglätte ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf gegen den entgegenkommenden Mercedes Benz einer 56-Jährigen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt; die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim: Vorfahrt missachtet - 12.000 Euro Schaden

Am Montagnachmittag hat sich auf der L 1060 zwischen Dirgenheim und Itzlingen ein Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Sachschaden ereignet. Eine 41 Jahre alte VW-Lenkerin wollte von der Kreisstraße 3205 von Wössingen kommend auf die Landesstraße einfahren und hatte hierbei die Vorfahrt einer 18-Jährigen missachtet, die mit ihrem Ford auf der Landesstraße in Richtung Itzlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam der VW von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Kirchheim: Zu schnell auf enger Fahrbahn

Zu schnell waren am Montag zwei Autofahrer bei einem Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Kirchheim und Trochtelfingen unterwegs. Ein 24-Jähriger war mit seinem Audi um 17:20 Uhr in Richtung Trochtelfingen unterwegs, als er in der Ortsdurchfahrt Heerhof mit einem entgegenkommenden Suzuki eines 38-Jährigen zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen war ein Sachschaden von 30.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zu spät erkannte eine 24-Jährige am Montag, gegen 16:30 Uhr, dass ein vor ihr auf der Rektor-Klaus-Straße fahrender Pkw Opel verkehrsbedingt angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Pkw Opel auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Fingerfertiger Dieb Eine 71-Jährige wurde am Montag, gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, der um das Wechseln von Münzgeld bat. Hilfsbereit öffnete die Frau daraufhin ihre Geldbörse, um das Geld zusammenzusuchen. Unbemerkt von ihr gelang es dem Unbekannten dabei, rund 100 Euro aus ihrem Geldbeutel zu entwenden.

Ein Zusammenhang besteht möglicherweise mit einem weiteren Vorfall, der sich gegen 13:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Graf-von-Soden-Straße ereignete. Auch hier wurde eine 63-Jährige von einem Mann angesprochen und um das Wechseln von Geldmünzen gebeten. Während die Frau das Geld heraussuchte, "fuchtelte" der Mann wohl mit einer kleinen Karte vor der Geldbörse herum. Auch in diesem Fall gelang dem Unbekannten der Diebstahl von 150 Euro.

Der Täter ist ca. 165 bis 175 cm groß und schlank. Er hat ein südländisches Aussehen, glatte dunkel Haare und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/358-0.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug zerkratzt

Rund 1000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, als er einen Pkw VW zerkratzte, der in der Ringstraße abgestellt war. Die Beschädigungen entstanden in der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Montag, 13:00 Uhr. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet Auf rund 30.000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagmorgen verursachte. Gegen 09:00 Uhr missachtete er an der Einmündung Willy-Schenk-Straße / Am Schönblick die Vorfahrt eines 32 Jahre alten Fiat-Fahrers. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeuginsassen glücklicherweise unverletzt.

