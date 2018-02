POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Straßenverkehrsgefährdung, Geschädigte gesucht - Unfallfluchten - Reifen zerstochen - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Autoreifen zerstochen

Vermutlich mit einem Messer wurde am Montag zwischen 14:00 Uhr und 16:45 Uhr der rechte Vorderreifen eines Audis zerstochen. Das Fahrzeug war in der genannten Zeit in der Tiefenbacher Straße auf dem Parkplatz Sauerbrunnenbach abgestellt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Montag um 18:40 Uhr befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines BMW die Schöneburgstraße stadteinwärts. An der Einfahrt zu einem dortigen Supermarkt wollte die BMW-Fahrerin links abbiegen und verringerte hierzu ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende 24-jährige VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Gerabronn: Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Am Montag um 16:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der L1037 zwischen Morstein und Elpershofen ein grauer Daimler-Benz B200 mit An-Kennzeichen fahren würde, dessen Fahrer offensichtlich betrunken ist. Tatsächlich konnte durch die Polizei der 51-jährige Fahrer kurz darauf kontrolliert werden. Eine Atemalkoholuntersuchung ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Der 51-jährige fuhr zuvor auf der L1042 von Ilshofen kommend und bog von dort auf die L1037 in Richtung Morstein ein. Laut Zeugenaussagen fuhr der 51-jährige in Schlangenlinien und sei auch mehrmals auf die Gegenfahrbahn geklommen. Dadurch mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Polizei bittet nun, dass sich Verkehrsteilnehmer, die durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung setzen.

Sulzbach-Laufen: Lkw-Anhänger geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 66 Jahre alter Lkw-Lenker befuhr am Montag um 18:00 Uhr in Sulzbach-Laufen die Kreisstraße 2633 in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Metzgerei geriet der Anhänger auf die Gegenfahrbahn und beschädigte einen entgegenkommenden Skoda, wodurch ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstand.

Schwäbisch Hall: Handbremse vergessen

Ein im Wilhelm-Lotze-Weg geparkter VW Transporter hat sich am Montag um 11:30 Uhr in Bewegung gesetzt und ist gegen einen geparkten Skoda gerollt. Die 62 Jahre alte Fahrerin des VW hatte zuvor die Handbremse nicht angezogen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf circa 3.500 Euro beziffert.

Schwäbisch Hall: Drei Unfallfluchten

Gleich drei Unfallfluchten haben sich am Montag in Schwäbisch Hall ereignet. In der Salinenstraße hatte gegen 07:10 Uhr ein Lkw einen geparkten Opel beschädigt und einen Sachschaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Einen Verdächtigen konnte die Polizei bereits ermitteln, die Nachforschungen dauern jedoch noch an.

Auf dem Kundenparkplatz einer Bank in den Ilgenwiesen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen Sonntag, 20:30 Uhr und Montag, 07:00 Uhr vermutlich beim Rangieren einen geparkten Alfa-Romeo, wodurch die gesamte Beifahrerseite demoliert wurde. Der Sachschaden wurde auf circa 4.000 Euro beziffert.

Beim Ausparken fuhr am Montag zwischen 08:45 und 11:50 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug in der Auwiesenstraße gegen einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wurde auf circa 500 Euro beziffert.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall in allen drei Fällen unter der Rufnummer 0791/400-555.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall in der Karl-Kurze-Straße ist am Montag um 12:05 Uhr ein Sachschaden von 15.000 Euro entstanden. Ein 49 Jahre alter VW-Lenker hatte auf Höhe Bahnhof Hessental zu spät erkannt, dass eine vorausfahrende 46 Jahre alte VW-Lenkerin am Fußgängerüberweg angehalten hatte und fuhr auf diesen auf. An dem VW Crafter des Unfallverursachers war ein Schaden von 10.000 Euro entstanden. Der Sachschaden am VW EOS des 46-Jährigen wurde auf 5.000 Euro beziffert.

