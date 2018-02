POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vadalismus auf öffentlicher Toilettenanlage - Feuerwwehreinsatz - Handgreiflichkeiten in Gaststätte - Einbruch - Trickdieb - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Sulzbach an der Murr: Vandalismus

Am vergangenen Wochenende wurde in der Bahnhofstraße die öffentliche Toiletteneinrichtung mutwillig beschädigt. Der Vorfall wurde am Montagvormittag polizeilich gemeldet. Wie festgestellt wurde, haben die Vandalen das Waschbecken abgerissen, Toilettenspülungen und Seifenspender demoliert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Vandalen erbittet nun zur Klärung des Vorfalls die Polizei Sulzbach unter Tel. 07193/352.

Fellbach: Unvorsichtig eingefahren

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 18.20 Uhr ereignete. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer wollte von einem Parkplatz auf die Stuttgarter Straße einbiegen. Dabei übersah er einen vorbeifahrenden VW Passat. Der 56-jährige Autofahrer konnte letztlich den Zusammenstoß trotz Ausweichmanöver nicht mehr vermeiden. Die Insassen blieben unverletzt.

Kernen im Remstal: Auto gestreifte

Eine 37-jährige Skoda-Fahrerin bog am Montag gegen 15 Uhr von der Mühlstraße nach rechts in die Kirchstraße ein und streifte dabei infolge eines Fahrfehlers einen parkenden VW Golf. Es entstand bei der Karambolage ca. 4500 Euro Schaden.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Mit 22 Einsatzkräften rückte am Dienstag kurz nach 1 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Urbach in die Schubertstraße aus. Dort war ein Einfamilienhaus komplett verqualmt. Wie sich dann herausstellte, hatte sich ein Gummischlauch im Bereich der Zentralheizung entzündet. Das Feuer griff jedoch nicht auf das Gebäude über. Der entstandene Sachschaden ist wohl eher gering. Personen kamen nicht zu Schaden.

Winnenden: Alkoholisierter machte in Bistro Rabatz

In einem Bistro in der Winnender Innenstadt kam es am Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr zu Streitigkeiten. Ein 26-Jähriger wollte offenbar noch in eine Gaststätte, die jedoch gerade schließen wollte. Als dem Mann der Einlass verweigert wurde, machte er Rabatz. Die schlug ins Gesicht einer Angestellten und verletzte Gäste, die der Frau helfen wollten. Bei den Handgreiflichkeiten wurden sowohl die Angestellte als auch weitere Gäste leicht verletzt. Weil der Aggressor noch die Eingangstüre beschädigte, wurde von der alarmierten Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

Fellbach-Schmiden: Wohnungseinbruch

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein bislang unbekannter Täter, um in ein Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße einzubrechen. Der Täter versuchte zunächst ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln. Als der Eindringling bemerkte, dass er dieses Fenster aufgrund der besonderen Einbruchssicherung nicht aufhebeln konnte, ließ er von seinem Vorhaben ab, kletterte auf einen Balkon und gelangte dann im ersten Stock über ein aufgebrochenes Fenster, ins Haus. Durch das Aufhebeln entstand an den Fenstern ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Ob der Dieb Wertgegenstände entwendete, ist momentan noch unklar. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Fellbach-Schmiden unter der Nummer 0711/951913-0 in Verbindung zu setzen.

Weinstadt-Endersbach: Unfall auf der B 29

Weil es aufgrund einer Baustelle zu einem Stau auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart kam, wollte die 56-jährige Fahrerin einer A-Klasse am Montagabend gegen 17.20 Uhr verbotenerweise den Standstreifen nutzen um an dem Stau vorbei in Richtung der Abfahrt Weinstadt-Endersbach zu gelangen. Eine ebenfalls in dem Stau stehende 25-jährige Polofahrerin wollte die Bundesstraße auch an der Anschlussstelle Endersbach verlassen. Hierzu wechselte sie auf den Verzögerungsstreifen, wo sie dann mit der von hinten heranfahrenden A-Klasse zusammenstieß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Schorndorf: Trickdiebstahl im Altenheim

Ein bislang unbekannter Dieb begab sich am Montagnachmittag in ein Altenheim in der Burgstraße und wollte Geld gewechselt haben. Ihm wurde zunächst von einer Mitarbeiterin geholfen. Nachdem ihm dies offensichtlich zu wenig war, begab er sich mit demselben Anliegen zu einer weiteren Mitarbeiterin. Bei diesem Wechselgeschäft griff der Trickdieb unbemerkt in die Börse und entwendete mehrere Geldscheine. Das Fehlen von 100 Hundert Euro bemerkte die Geschädigte erst später. Von dem Dieb liegt folgende Beschreibung vor: 30-35 Jahre, ca. 175 - 180 cm groß, dunkler Teint, breites Gesicht, kurzes braunes lockiges Haar, sprach deutsch mit Akzent, trug ein dunkelblaue Steppjacke und eine dunkle Hose. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Personen, die Angaben zu dem Täter machen können sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 zu melden.

