POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Trickdiebstahl - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Alfdorf: Containerbrand

Am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfahlbronn zum Löscheinsatz gerufen, weil in der Straße Im Haubergarten ein Altpapiercontainer brannte. Es ist zu vermuten, dass das Papier mutwillig angezündet wurde. Wer Hinweise zum Vorfall machen kann, der sich kurz nach 7 Uhr ereignete, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Heck ausgeschwenkt

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer beschädigte beim Abbiegen an der Kreuzung Theodor-Körner-Straße zur Rosensteinstraße einen entgegengekommenen Seat Alhambra. Das ausschwenkende Fahrzeugheck des Lkw schrammte am Montagmorgen gegen 7 Uhr das stehende Auto seitlich und verursachte dabei Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Waiblingen: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Weil er die Vorfahrt nicht beachtete verursachte ein 83-jähriger Daimlerfahrer ca. 4000 Euro Sachschaden. Der Daimlerfahrer wollte am Montagmorgen gegen 09:05 Uhr von dem Bühlweg in die Neustadter Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Waiblingen kommenden 48-jährigen BMW-Fahrerin sodass es zum Unfall kam.

Fellbach: Trickdiebstahl - Falsche Handwerker

Am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Dieb unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer betagten Frau in der Wilhelmstraße. Der Ganove gaukelte der gutgläubigen Frau vor, wegen eines zurückliegenden Wasserschadens in dem Mehrfamilienhaus die Wasserleitungen in ihrer Wohnung inspizieren zu müssen. Während die ältere Frau im Badezimmer beschäftigte wurde, begab sich der Fremde in das Wohnzimmer. Dort entwendete er aufgefundenes Bargeld Erst am nächsten Tag stellte die Dame den Diebstahl fest. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 - 1,65 m groß, untersetzt, schwarzes Haar mit einer auffälliger Locke nach vorne, rundliche Gesichtsform, leicht ausländischer Akzent. Wer Angaben zu der beschriebenen Person machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

