POL-AA: Ostalbkreis: Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Fahrzeugbrand und Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unbekannter trat auf 24-Jährigen ein - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag im City Center einem 24 Jahre alten Mann mit dem Fuß in das Gesicht getreten. Der 24-Jährige war zeitweise ohne Bewusstsein und musste vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet Personen, welche den Angriff beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Telefon 07171/358-0 zu melden!

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte das Opfer mit seinem 33 Jahre alten Bekannten ein Lokal verlassen und hierbei eine junge Frau angesprochen. Daraufhin kam der Täter hinzu, bei dem es sich vermutlich um den Freund des Mädchens handelte. Er griff sogleich den 24-Jährigen an und stieß ihn zu Boden. Anschließend trat der Täter seinem Opfer mit dem Fuß in das Gesicht, ehe er flüchtete. Der Täter war schlank und trug einen Bart. Seine Haare waren an der Seite ganz kurz rasiert. Laut Zeugenaussagen hatte der Täter türkisches oder arabisches Aussehen.

Schwäbisch Gmünd: Pkw-Brand

In Weiler ist am Montagvormittag ein Pkw, VW in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die 68 Jahre alte Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw um 09:45 Uhr in ihrer Garage in der der Straße Unterm Bilsen gestartet und hatte sogleich Brandgeruch wahrgenommen. Sie fuhr aus der Garage und verließ anschließend ihr Fahrzeug. Die Feuerwehr rückte mit 4 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften an und löschte den brennenden Pkw. Die Polizei war mit einer Streifenbesatzung im Einsatz. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf circa 4.000 Euro beziffert. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

Westhausen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagmorgen ein 82-jähriger Ford-Lenker, als er gegen 8.30 Uhr auf der Dalkinger Straße auf einen VW eines 40-Jährigen auffuhr, welcher nach links abbiegen wollte. 7.500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen:

Gegen 6.25 Uhr wollte ein 61-jähriger Audi-Lenker am Montagmorgen von der Auffahrt Aalen-Affalterried kommend nach rechts auf die B 29 in Richtung Nördlingen einbiegen. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Opel auf, wobei ein Sachschaden von circa 6000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Omnibus streift Pkw

Beim Anfahren von der Haltestelle Am Schimmelberg/Auchtstraße in Richtung Ortsmitte beschädigte ein 46-jähriger Omnibus-Lenker den Außenspiegel einer gerade vorbeifahrenden 72-jährigen Daimler-Lenkerin, welche von der Philipp-Funk-Straße kommenden nach links eingebogen war. An dem Pkw entstand Schaden von ca. 500 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Als ein 84-jähriger Opel-Lenker am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr die Hauptstraße befuhr, missachtete er an der Einmündung Härtsfeldstraße die Vorfahrt einer von rechts heranfahrenden 46-jährigen Toyota-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Rainau: Auffahrunfall

Ein 22 Jahre alter Peugeot-Lenker befuhr am Montag um 09:00 Uhr die Kreisstraße 3320 von Schwabsberg kommend und wollte auf die B 290 einfahren. Hierbei fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden VW einer 43-Jährigen auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Bei dem Auffahrunfall war ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden.

