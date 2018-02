POL-AA: Ostalbkreis: Täterfestnahme, Verkehrsunfälle und anderes

Aalen (ots) - Jagstzell, A7: Gegen Mittelleitplanke geprallt

Ein 38 Jahre alter Opelfahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt, wodurch ein Sachschaden von circa 6.500 Euro entstanden ist. Der Mann hatte um 05:35 Uhr die A7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl befahren, als er kurz vor der Buchbachtalbrücke in einer langgezogenen Rechtskurve infolge Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Betrunkener vor dem Kältetod bewahrt

Einen total betrunkenen Mann hat eine aufmerksame Frau in Wasseralfingen vermutlich vor dem Erfrierungstod gerettet. Die Frau hatte den 21 Jahre alten Mann am Sonntag um 21:00 Uhr in der Weinbachstraße liegend auf dem Boden gefunden. Sie verständigte sofort die Polizei, welche auch den Rettungsdienst verständigte. Der Betrunkene wurde zunächst ins Krankenhaus eingeliefert, wo er untersucht wurde. Nachdem es ihm gesundheitlich besser ging, seine Identität jedoch zunächst nicht festgestellt werden konnte, durfte er seinen Rausch in einer warmen Zelle beim Polizeirevier ausschlafen.

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Ein 27-Jähriger wurde am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr beim Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft ertappt. Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er die Schiebetüre zu dem Geschäfte in der Gartenstraße gewaltsam öffnete und einen Sixpack Bier entwendete. Zuvor hatte er einen Bauzaun zur Seite geräumt und mehrere Packungen Saatgut, die dort abgelegt waren, an sich genommen. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zwischen Freitagabend 18 Uhr und Sonntagnachmittag 14.30 Uhr schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines Pkw VW ein, der in dieser Zeit in der Lausitzer Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde ersten Einschätzungen nach nichts entwendet; der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Wildunfall

Auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Oberholenbach und Hinterbüchelberg erfasste ein 53-Jähriger am Samstagabend gegen 20.30 Uhr mit seinem Opel Zafira ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall des Tieres entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Ellenberg und Jagstzell: Mehrere Wildunfälle

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Montag gegen 00.14 Uhr entstand, als eine 53-Jährige mit ihrem Pkw Audi auf der Kreisstraße 3215 zwischen Ellenberg und Hintersteinbach ein Reh erfasste. Das Tier flüchtete nach dem Zusammenstoß in den angrenzenden Wald; die Fahrerin blieb unverletzt.

Mit seinem Pkw Ford erfasste ein 73-Jähriger am Samstag gegen 00.45 Uhr auf der Landesstraße 1060 bei Zöbingen ein die Fahrbahn querendes Reh, das bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2500 Euro.

Gegen 18.20 Uhr am Samstagabend kam es auf der B 290 bei Dietrichsweiler zu einem weiteren Wildunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Ein 49 Jahre alter Suzuki-Fahrer erfasste dort ein Reh, das den Zusammenstoß nicht überlebte.

Bopfingen: Farbschmierereien

Unbekannten haben zwischen Samstagabend 22.45 und Sonntagmorgen 5 Uhr insgesamt drei Stromverteilerkästen, die am Bahnhof Aufhausen aufgestellt sind, mit schwarzer und weißer Farbe besprüht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - 2000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste eine 21-Jährige ihren Pkw Opel am Sonntagnachmittag auf der Baldungstraße anhalten. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Golf auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall, der sich kurz vor 15 Uhr ereignete, unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallverursacher musste zur Blutentnahme

Mit seinem Pkw, VW fuhr ein 55-Jähriger am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der Klösterlestraße auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw Dacia eines 31-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers Alkoholgeruch bei dem 55-Jährigen fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 21.45 Uhr stellte ein 34-Jähriger seinen Pkw Hyundai am Kalten Markt in Schwäbisch Gmünd ab. Da er das Fahrzeug hierbei offenbar nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw BMW, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell