POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Unfallfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Gartenstraße wurde am Sonntagabend eine Laterne umgefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Es ist zu vermuten, dass der Schaden mit einem Lkw verursacht wurde. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, dass am Sonntagabend zwischen 20 Uhr und 23.15 Uhr verursacht wurde, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 81-jähriger Polo-Fahrer verließ am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr die B 14 an der Anschlussstelle Fellbach - Süd. Als er in die Rommelshauser Straße einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Bus. Die 28-jährige VW-Lenkerin konnte letztlich den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sie wurde hierbei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Drosselweg ereignete sich am Sonntag gegen 14.15 Uhr eine Unfallflucht. Der unbekannte Lenker eines schwarzen 5er BMW fuhr dort rückwärts und übersah einen halbseitig auf dem Gehweg stehenden Pkw Skoda. Beim Zusammenstoß beschädigte er das Fahrzeugheck des geparkten Autos. An diesem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ohne den Schaden zu regulieren flüchte der Verursacher. Das BMW, von dem an der Unfallstelle die Kennzeichen von Zeugen abgelesen wurden, konnte etwas später im Rubensweg unfallbeschädigt vorgefunden werden. Unklar ist, wer mit dem Auto unterwegs gewesen ist. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder gesehen haben, wer mit dem Auto am Sonntagmittag gefahren ist, sollten sich nun unbedingt bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach: Auffahrunfall

In der Gotthilf-Bayh-Straße ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Auffahrunfall. Eine 32-jährige Golf-Fahrerin fuhr in Richtung Fellbach, als sie vor der Kreuzung zur Höhenstraße die rote Ampel wegen der tiefstehenden Sonne zu spät bemerkte und deshalb auf einen Mercedes auffuhr. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Winnenden: Verursacher meldet nachträglich Unfall

Eine 80-jährige Mercedes-Fahrerin schrammte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Berglenstraße einen dort geparkten Mercedes am Fahrzeugheck. Die Verursacherin fuhr zunächst weiter und meldete den Unfall erst am nächsten Tag. Der geschädigte Mercedes-Besitzer ist unbekannte und sollte sich nun zur Klärung der Schadensregulierung bei der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 melden.

Weinstadt-Endersbach: In Autohaus eingebrochen

Am Samstagnacht wurde gegen 22:20 Uhr in eine Firma in der Mercedesstraße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Anhaltesignal missachtet

Ein 19-Jähriger Daimlerfahrer sollte am Sonntagmorgen auf der Alten Bundesstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu wurde er von einer Polizeistreife aufgefordert anzuhalten. Diese Anhaltesignale missachtete der 19-Jährige und setzte seine Fahrt fort, bis dieser schließlich mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife gestellt werden konnte. Bei der Flucht vor der Polizei überfuhr der 19-Jährige eine rote Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch wegen des Überfahrens der roten Ampel wird er zur Rechenschaft gezogen werden.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch in Jugendtreff

Ca. 1000 Euro Sachschaden entstand bei einem Einbruch in einen Jugendtreff-Container in der Ringstraße. Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Container ein, ob etwas entwendet wurde, ist unbekannt. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfall an Zebrastreifen

Eine leichtverletzte Person und ca. 100 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 12:30 Uhr in der Stuttgarter Straße ereignet hatte. Ein 83-jähriger Fiat-Fahrer fuhr langsam an einen Zebrastreifen heran, als ein 18-Jähriger Fußgänger unvermittelt auf den Zebrastreifen trat, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Remshalden-Geradstetten: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker einen in der Friedensstraße geparkten Smart. Der Smart wurde auf der Fahrerseite beschädigt, die Schadenshöhe wurde auf ca. 1500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

