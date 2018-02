POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Geparkter Pkw beschädigt

Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstag zwischen 12:40 Uhr und 12:45 Uhr in der Haller Straße auf einem Parkplatz einer Metzgerei ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen geparkten VW Bus an der Fahrertüre beschädigt und dadurch einen Schaden von circa 500 Euro angerichtet. Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

Frankenhardt: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der L 1068 zwischen Reishof und Honhardt ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstanden. Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin hatte um 12:05 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 63 Jahre alter Seat-Lenker seine Geschwindigkeit verringert hatte, um in einen Feldweg einzufahren. In der Folge war der Fiat von der Fahrbahn abgekommen und musste geborgen werden. Verletzt wurden niemand.

Braunsbach, A6: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin ist am Samstag auf der Autobahn mit ihrem Jaguar von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die junge Frau hatte um 17:25 Uhr die A 6 von Ilshofen in Richtung Schwäbich Hall befahren, als sie auf den Parkplatz Kochertalbrücke ausfahren wollte. Hierbei war sie infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Leitpfosten gefahren, ehe sie gegen einen Baum prallte. Sie erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Jaguar entstand Sachschaden von circa 8.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung wurde auf circa 500 Euro beziffert.

