POL-AA: Ostalbkreis: 3 Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Gem. Lorch, B 29 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 65-jähriger Autofahrer die B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe der Anschlussstelle Lorch-Ost kam der Mann aus Unachtsamkeit mit seinem PKW VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW drehte sich einmal um die eigene Achse und blieb dann im Straßengraben liegen. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 10.000 EUR.

Mutlangen - Gegen geparktes Auto gefahren

Am Samstag gegen 19:20 Uhr fuhr eine 29-jährige Autofahrerin in der Gmünder Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe der Tankstelle erkannte sie einen am Fahrbahnrand geparkten PKW offenbar zu spät und stieß gegen dessen Heck. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 EUR.

Gem. Bartholomä - Wegen glatter Fahrbahn auf dem Dach gelandet

Ein 46-jähriger Autofahrer fuhr am Samstag gegen 23:10 Uhr auf der Landstraße von Bartholomä in Richtung Wental. Etwa 1 km vor Wental kam er auf der durch Schneeverwehungen glatten Straße nach rechts ab und überschlug sich anschließend. Der Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 EUR.

