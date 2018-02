POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle und Brände

Aalen (ots) - Gem. Fellbach - Falsch eingeordnet und Unfall verursacht

Am Samstag gegen 21:10 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Höhenstraße in Richtung Oeffingen. An der Kreuzung der Gotthilf-Bayh-Straße ordnete er sich zunächst auf der Linksabbiegerspur in Richtung Stuttgart ein. Er bemerkte kurz darauf, dass er die Kreuzung geradeaus überqueren wollte und sich falsch eingeordnet hatte. Als die Linksabbiegerampel auf Grün schaltete, fuhr er geradeaus in die Kreuzung ein, obwohl die Geradeausspur noch Rot hatte. Er kollidierte mit dem aus Richtung Oeffingen kommenden PKW eines 19-Jährigen, der seinerseits bei Grün nach links in Richtung Schmiden abbiegen wollte. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.500 EUR.

Kernen - Geparktes Auto gestreift

Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag gegen 21:30 Uhr die Kleinfeldstraße in Kernen. Aus Unachtsamkeit streifte er einen geparkten PKW und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 5.000 EUR.

Fellbach - Ladung geriet in Brand

Am Samstag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem Kleintransporter mit offener Ladefläche die Stauferstraße. Aus unbekannter Ursache geriet die Ladung, die aus Umzugsgut bestand, in Brand. Das Feuer konnte schnell durch die Feuerwehr Fellbach, die mit drei Fahrzeugen und 23 Mann ausgerückt war, gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Lediglich an der Ladung entstand geringer Schaden.

Berglen - Brand in der Kläranlage

Am Samstag kurz vor 23 Uhr kam es an der Heizungsanlage der Kläranlage in der Straße Unter dem Eichberg zu einem Feuer. Ein Mitarbeiter der Kläranlage hatte zunächst Rauch bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Von der Feuerwehr waren 30 Mann mit 5 Fahrzeugen ausgerückt. Das zwischenzeitlich ausgebrochene Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache dürfte im technischen Bereich zu suchen sein. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 15.000 EUR.

Rudersberg - Scheune abgebrannt

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr wurde eine brennende Scheune an dem Verbindungsweg zwischen Steinbruck und Steinenberg festgestellt. Die Scheune war etwa 10 x 7 m groß. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. In der Scheune waren landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei darum bittet, dass sich Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, mit dem Polizeirevier Schorndorf (07181/204-0) in Verbindung setzen.

