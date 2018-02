POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: 3 Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - Unachtsam aus Parkplatz rausgefahren

Am Samstag gegen 13:25 Uhr wollte ein 55-Jähriger mit seinem VW Passat vom Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Haller Straße in diese abbiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines bereits auf der Haller Straße fahrenden 39-jährigen Fahrers eines VW Polo. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden von ca. 10.500 EUR entstand.

Crailsheim - Alkoholisiert mit dem Fahrrad Unfall verursacht

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Samstag gegen 15:30 Uhr die Beethovenstraße in Richtung Haller Straße. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo ihm eine 49-jährige Autofahrerin entgegen kam. Die 49-Jährige erkannte den "Falschfahrer" rechtzeitig und bremste bis zum Stillstand ab. Dennoch stieß der 37-Jährige gegen den PKW und wurde bei dem anschließenden Sturz schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 1.500 EUR. Der Radfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

BAB 6, Kochertalparkplatz - Betrunkener Sattelzugführer verursacht Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 19:15 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem osteuropäischen Sattelzug die A 6 in Richtung Nürnberg. Er fuhr auf den Kochertalparkplatz ein und geriet dabei infolge seiner Alkoholbeeinflussung zu weit nach rechts und riß sich an einer kleinen Mauer die Ölwanne auf. Anschließend setzte er mit seinem Sattelzug zurück und stieß dabei gegen einen geparkten Sattelzug eines 52-Jährigen. Bereits beim Aussteigen aus seinem LKW hatte der alkoholisierte Mann Probleme sein Gleichgewicht zu halten. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Mann immer aggressiver und ihm mussten schließlich zum Transport ins Klinikum Handschellen angelegt werden. Bei der Durchführung der Blutentnahme trat der Mann wild um sich und da er sich nicht beruhigte, musste er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbingen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

