POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand - Verkehrsunfall mit Verletzten - Vorfahrtsunfall - Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Aalen (ots) - Backnang: Brand in Maschinenhalle

Am Freitag, gegen 22.10 Uhr, kam es in der Halle einer Firma in der Manfred-von-Ardenne-Allee zu einem Brand. Das Feuer brach in der Abgasanlage einer Lasermaschine aus und wurde durch die integrierte Löschanlage gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Maschinen oder die Halle fand nicht statt. Die Feuerwehr Backnang war mit 31 Mann im Einsatz. Es wurden keine Personen verletzt. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Zahlen vor.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 12.00 und 17.45 Uhr, beim Vorbeifahren einen in der Edisonstraße geparkten Renault Traffic und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Renault wurde der komplette linke Außenspiegel zerstört und zudem der linke Kotflügel beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Die 19 Jahre alte Lenkerin eines Toyota befuhr am Freitag, um 23.09 Uhr, die Auffahrt der L 1140 von Hertmannsweiler kommend und bog nach links in Richtung B 14 ab. Hierbei übersah sie die aus Richtung B 14 kommende, vorfahrtsberechtigte 58jährige Lenkerin eines VW Golfs, worauf es im Einmündungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzter

Die 47 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes befuhr die Jesistraße in Richtung Mayenner Straße. Aufgrund des dortigen Verkehrsaufkommens bildete sich, vom Kreisverkehr ausgehend, ein Rückstau auf der Jesistraße. Die Mercedes-Fahrerin hielt dabei zu wenig Abstand zu dem vor ihr fahrenden Honda eines 57jährigen Lenkers und fuhr auf dessen Auto auf. Durch den Aufprall wurde der Honda auf den wiederum vor diesem fahrenden Mercedes eines 55 Jahre alten Fahrers geschoben. Der Honda-Fahrer und dessen 51 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf ca.

