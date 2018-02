POL-AA: Fußgänger am Zebrastreifen übersehen

Schwäbisch Gmünd (ots) - Am Freitag gegen 19.15 Uhr befuhr eine 43jährige PKW-Lenkerin den Kreisverkehr der Baldungsstraße und übersah hierbei einen querenden Fußgänger. Der 21jährige Fußgänger wurde am Bein durch den Stoßfänger des Hyundai erfasst, ausgehebelt, prallte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe und wurde schließlich auf die Fahrbahn abgeworfen. Der Fußgänger war ansprechbar, zog sich mehrere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 / 3580, sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Insbesondere woher der Fußgänger kam, bzw. wo er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

