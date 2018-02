POL-AA: Größere Menge Backwaren im Kocher

Aalen (ots) - Am Freitag gegen 17.45 Uhr wurde dem Polizeirevier Aalen eine größere Menge Backwaren im Kocher am Kocherwehr gemeldet. Eine anfahrende Streife konnte noch auf einer Fläche von ca. 20 qm die Reste von verschiedenen Broten, Brezeln und Brötchen feststellen. Die Herkunft der Backwaren und wie sie in den Kocher kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ware dürfte jedoch aufgrund der Menge von einem Gewerbebetrieb stammen und wurden von der Gemarkung Hüttlingen her angeschwemmt. Zeugenhinweise nimmmt das Polizeirevier Aalen, 07361/ 5400, entgegen.

