POL-AA: Ostalbkreis: Mann entreißt Bekanntem Bargeld; Stiefsohn und Polizisten angegriffen, Unfälle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Bopfingen: Nach Streit Bargeld entrissen

Bei einem Streit auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Aalener Straße hat am Donnerstag um 12:30 Uhr ein 31 Jahre alter Mann seinem 33 Jahre alten Bekannten zweihundert Euro Bargeld und eine Halskette entrissen und ist anschließend geflüchtet. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte inzwischen ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche die Auseinandersetzung auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Aalen, Telefon 07361/580-0 in Verbindung zu setzen.

Lorch: 52-Jähriger ging auf Stiefsohn und Polizisten los

Bei einem Hausstreit ist am Donnerstagnachmittag ein 52 Jahre alter Mann in der gemeinsamen Wohnung auf seinen 25 Jahre alten Stiefsohn losgegangen. Als die alarmierten Streifen in dem Haus in der Aimersbachstraße gegen 15:50 Uhr eintrafen, widersetzte sich der Stiefvater auch noch den Polizeibeamten und griff diese an. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Als er schließlich von den Beamten überwältigt war, musste er infolge seiner Zuckererkrankung medizinisch versorgt werden. Der Stiefsohn wurde leicht verletzt. Dem Mann droht nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

Neresheim: Brennholz entwendet Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag Brennholz im Wert von 350 Euro entwendet, welches am Ortsrand Dehlingen im Bereich der Kläranlage gelagert war. Zum Abtransport des Diebesguts benutzen die Täter offenbar einen schwarzen Klein-Lkw mit Plane. Hinweise erbittet der Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919001.

Neresheim: Bei Schneeglätte auf Lkw aufgefahren

Auf winterglatter Fahrbahn ist es am frühen Freitagmorgen auf der Landesstraße 1084 zwischen Elchingen und Aalen zu einem Auffahrunfall gekommen. Kurz nach den Aussiedlerhöfen hatte um 06:43 Uhr eine 22 Jahre alte Ford-Lenkerin zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 32 Jahre alter Lkw-Fahrer verkehrsbedingt angehalten hatte und war auf dessen Anhänger aufgefahren. Zuvor war infolge von Schneeverwehungen und Schneeglätte ein Pkw in den Straßengraben gerutscht. Bei dem Unfall war ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Aalen: Leichtverletzte durch Rauchgasvergiftung Vermutlich infolge eines technischen Defekts ist es am Donnerstag um 19:00 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Allgäuer Straße zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Gegen 19:00 Uhr hatte sich der Rauch in der Küche gebildet, woraufhin eine 45 Jahre alte Bewohnerin Atembeschwerden bekam und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein offenes Feuer war nicht ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort.

Ellwangen: Wildunfälle im Minutentakt Auf der Landesstraße 1073 zwischen Adelmannsfelden und Ellwangen ereigneten sich am Freitagmorgen gleich zwei Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro entstand. Gegen 06:35 Uhr erfasste ein 43-Jähriger mit seinem Pkw VW ein die Fahrbahn querendes Reh, das bei dem Anprall getötet wurde. Nur Minuten später, gegen 06:40 Uhr wurde ein zweites Reh vom Pkw Ford einer 53-Jährigen erfasst und getötet.

