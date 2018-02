POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer verweigerte Kontrolle - Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Winnenden: Ohne Führerschein ertappt - Autofahrer bei Kontrolle unkooperativ

Zu einer aufsehenerregenden Verkehrskontrolle kam es am Freitagmorgen im Berufsverkehr in Winnenden, weil ein betroffener Autofahrer sich äußerst unkoopertiv verhalten hatte. Der 57-jährige Autofahrer befuhr gegen 9.15 Uhr die Leutenbacher Straße, als er einer Polizeistreife auffiel. Es bestand der Verdacht, dass der bei der Polizei bekannte Mann ohne Führerschein unterwegs war, weshalb das Auto zur Kontrolle gestoppt werden sollte. Nach einigen ignorierten Haltezeichen hielt der bei der Autofahrer letztlich den Van mitten auf der Straße an. Bei laufendem Motor ignorierte er sämtliche Anweisungen der Beamten. Er war weder gewillt die Türe zu öffnen noch erforderliche Papiere auszuhändigen. Sein zunächst teilweise geöffnetes Seitenfenster kurbelte der Mann nach und nach weiter zu. Zur Vermeidung einer möglichen Flucht legte die Polizei dann einen Stopstick vor das zu kontrollierende Auto. Nach längerem Hin und Her und nach Androhung, das Auto gewaltsam zu öffnen, machte der Fahrer das Auto letztlich auf. Weil er aber weiterhin trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausstieg, mussten die Beamten ihn aus dem Auto zerren, in dem er sich festgekrallt hatte. Das auf der Straße verkehrsbehindernd stehende Auto musste von einem Abschleppunternehmen entfernt werden. Der bei der Polizei als Reichsbürger bekannte Autofahrer muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich im Zeitraum von 08 - 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Park & Ride Parkplatz in der Oberen Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streife beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke mit seinem vermutlich roten Pkw ein geparktes Auto. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 zu melden.

Backnang: Einbruch in Praxis

In der Flurstraße wurde am frühen Freitagmorgen in eine Praxis eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu der Praxis und durchsuchte diese nach Bargeld und wertvollen Gegenständen. In der Tatnacht wurde eine männliche Person beobachtet, wie sich diese von der Tatörtlichkeit entfernte. Die Person war ca. 1,70 - 1,80 m groß, mit einer dunklen Jacke und Hose, sowie mit einer dunklen Strickmütze bekleidet. Außerdem trug die Person eine weiße Stofftasche bei sich. Wer Hinweise zu der verdächtigen Person geben kann oder sonst verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch machte, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Einbruch in Firma

Circa 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Einbruch in der Nacht auf Freitag in der Brückenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten dieses. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07194/6940 entgegen.

Weinstadt-Schnait: Auffahrunfall an Zebrastreifen

Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr gegen 07:05 Uhr die Lützestraße in Richtung Beutelsbach. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges erkannte sie einen wartenden 47-jährigen Daimlerfahrer zu spät und fuhr auf diesen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

