POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgängerin an Zebrastreifen veletzt - Unfallflucht

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Schwäbisch Hall: Geländer zerstört und geflüchtet

Am Krankenhaus in der Diakoniestraße wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rangieren ein dortiges Stahlgeländer beschädigt. Durch den Aufprall wurde ein Teil der Betonunterkonstruktion zerstört. Der Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand eventuell durch den Anprall eines LKW. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Fußgängerin an Zebrastreifen verletzt

Am Freitag um 09:20 Uhr fuhr eine 23-jährige Lenkerin eines PKW Audi A4 die zweispurige Karlstraße auf der linken Spur stadtauswärts. Am Fußgängerüberweg auf Höhe der Einmündung zur Fraschstraße missachtete sie den Vorrang einer von links querenden 92-jährigen Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde von der Front des langsam fahrenden PKW erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Die 92-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

