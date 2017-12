POL-AA: Schwäbisch Hall: Brennender Weihnachtsbaum löst Vollbrand aus

Aalen (ots) - Brennender Weihnachtsbaum löst Vollbrand aus Schwäbisch Hall Am 2. Weihnachtsfeiertag brach gegen 19.05 Uhr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Michaelstraße aus. Ursache des Brandes ist vermutlich die unsachgemäße Handhabung einer Wunderkerze, die einen Weihnachtsbaum in Brand setzte. Der Zimmerbrand griff im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses über, der dabei größten Teils zerstört wurde. Auch die darunter liegenden Wohnungen brannten fast vollständig aus.

25 Bewohner des Hauses mussten durch die Feuerwehr und Polizei aus dem Gebäude evakuiert werden. Sie müssen die Nacht bei Verwandten oder in Notunterkünften verbringen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit 50 Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu bekämpfen. Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Feuerwehr auf mindestens 750000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell