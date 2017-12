POL-AA: Alkoholisiert auf geparkte Pkw

Neresheim (ots) - In den frühen Morgenstunden befuhr am Montag kurz vor 6 Uhr ein 29jähriger Toyota-Fahrer die Balthasar-Neumann-Straße in Richtung Dossinger Weg. Aufgrund seines deutlichen Alkohol- und Drogenkonsums kam der Toyota-Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw, einem Opel und einem Ford. Anschließend flüchtete der benebelte Fahrer offenbar unverletzt zu Fuß nach Hause. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Der Toyota und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Halteranschrift des Toyota überprüft und der Fahrer zur Blutentnahme festgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell