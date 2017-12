POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 25.12.2017, 21:40 Uhr - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer in Backnang

Aalen (ots) - Backnang - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Montag gegen 20:10 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Aprilia in Backnang den Bleichwiesenkreisel. Er bog danach in die Sulzbacher Straße nach rechts ab, wo ein 47 Jahre aller Fahrer eines VW Caddy am rechten Fahrbahnrand stand und wenden wollte. Dieser übersah den heran nahenden Motorradfahrer komplett und stieß mit der Aprilia beim Wenden zusammen. Bei dem Unfall wurde der junge Motorradfahrer schwer verletzt und musste ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

