POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 09:00 Uhr: Verpuffung in Wohnhaus - Vorfahrt missachtet - Wohnungseinbruch

Aalen (ots) - Bei Verpuffung verletzt Schwäbisch Hall Bei dem Versuch einen Ethanolofen nachzufüllen, wurde am Sonntagabend ein 49-jähriger Mann leicht verletzt. Bislang konnte nicht geklärt werden, weshalb es bei dem Vorgang zu einer Verpuffung kam. In der Wohnung des Mannes kam es danach zu einem kleinen Brand, der jedoch schon vor Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei gelöscht war. Der dabei entstandene Sachschaden ist sehr gering. Der 49-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden.

Vorfahrt missachtet Crailsheim Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, eine 49-jährige VW-Lenkerin bei einem Unfall in der in der Goldbacher Straße zu. Ein 22-jähriger hatte beim Einbiegen von der Brandenburger Straße in die Goldbacher Straße die Vorfahrt missachtet und war mit der 49-jährigen kollidiert. Diese musste nach dem Unfall in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 10000 Euro.

In Wohnhaus eingebrochen Schwäbisch Hall Am Sonntagnachmittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Daimlerstraße ein. Nachdem sie eine Kellertür aufgewuchtet hatten drangen sie in das Innere ein und durchwühlten sämtliche Räume. Dabei zerstörten sie noch weitere verschlossen Türen. Mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro flüchtete sie vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

