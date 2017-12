POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 09:00 Uhr: Mehrere Einbrüche und ein Verkehrsunfall

Aalen (ots) - In Vereinsheim eingebrochen Waiblingen Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in das Vereinsheim der Rudergesellschaft Ghibellinia in Waiblingen am Oberen Ring ein. Dabei warfen sie eine Scheibe ein und stiegen in das Heim ein. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten, ohne jedoch etwas zu entwenden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 zu melden.

Imbiss aufgehebelt Fellbach In der Sonntagnacht brachen Unbekannte in einen Imbiss in der Max-Planck-Straße in Fellbach ein. Als sie ins Innere gelangt waren zerstörten sie dort zwei Spielautomaten und entwendeten das Bargeld, in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/5772-0 zu melden.

Wohnungseinbruch Waiblingen Bargeld und Schmuck erbeuteten bislang Unbekannte bei einem Einbruch in Waiblingen, in der Bismarckstraße. Die Täter drangen über einen Balkon im 1. Stock in die Wohnung ein und durchsuchten dort sämtliche Räume. Neben dem genannten Diebesgut entwendeten sie auch noch zwei Laptops. Der Wert des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950-422 zu melden.

Betrunken von Unfallstelle geflüchtet Backnang Ein 55-jähriger Volvo-Lenker befuhr an Heilig Abend, gegen 19.00 Uhr die Suzbacher Straße in Richtung Backnanger Innenstadt. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dieses wurde abgerissen und ca. 40 Meter weit weg geschleudert. Sein Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Trotz der Beschädigungen und eines platten Reifens, flüchtete er mit seinem Pkw von der Unfallstelle. Letztendlich blieb er in der Gartenstraße liegen. Bei der Unfallaufnahme stellte die hinzugerufene Polizei fest, dass er erheblich alkoholisiert war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

