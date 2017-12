POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 24.12.2017/09:00 Uhr - 1 Unfall, 2 Brände

Aalen (ots) - Weissach im Tal - Aus Grundstück ausgefahren und Unfall verursacht

Am Freitag gegen 22:15 Uhr wollte eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Dacia aus einem Grundstück in der Hohnweiler Straße ausfahren. Hierbei übersah einen gegenüber geparkten PKW und fuhr in diesen hinein. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Ellwangen - Holzstapel angezündet

Am Sonntag gegen 03:00 Uhr zündeten Unbekannte aufgeschichtetes Brennholz in Ellwangen im Gewann Wasich an. Hierbei verbrannten ca. 10 Meter Holz im Wert von 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Tat dauern noch an. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden.

Schwaikheim - Brand einer Gartenhütte

Am Sonntag gegen 01:50 Uhr konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Brand einer Gartenhütte in Schwaikheim auf Gemarkung Großmolke festgestellt werden. Der Brand brach aus bislang ungeklärter Ursache aus und zerstörte die Holzanbauten der Hütte, sowie das Dach und die gesamte Inneneinrichtung. Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand ablöschen, so dass es zu keinen weiteren Schäden kam. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schönes Weihnachtsfest, geruhsame und erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07151 950 290

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell