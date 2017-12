POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall - Stand: 24.12.2017/09:0 Uhr, 2 Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 17:10 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem dunklen Kleinwagen die Unterlimpurger Straße in Schwäbisch Hall aus Richtung Crailsheimer Straße kommend. Hierbei kam der Unbekannte aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem Mercedes einer 36 Jahre alten Frau. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel des Mercedes abgerissen. Der Unfallverursacher fuhr weiter ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 0791/400-0 zu melden.

Untermünkheim - Unfall mit mehreren Verletzten

Am Freitag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 55 Jahre alter Lenker eines Porsches die Westumgehung in Untermünkheim von Kupferzell her kommend. Als er in die Westumgehung einbiegen wollte, kam er vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort befand sich genau zu diesem Zeitpunkt er BMW einer 60-jährigen. Bei dem Unfall wurden sowohl der Unfallverursacher, welcher vermutlich nicht angegurtet war, als auch die BMW-Fahrerin, sowie deren 71 Jahre alter Mitfahrer zum Teil schwer verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schönes Weihnachtsfest, geruhsame und erholsame Tage und einen guten Rutsch ins neue Jahr

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07151 950 290

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell