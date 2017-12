POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Freitag, zwischen 02.15 Uhr und 16.00 Uhr, einen auf dem Mitarbeiter-Parkplatz eines Entsorgungsfachbetriebes in der Raiffeisenstaße abgestellten Pkw Daimler-Benz. Obwohl er an dem parkenden Fahrzeug einen Schaden in Höhe von 500,- Euro anrichtete, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0791/400-0.

