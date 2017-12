POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Brandstifung an Fahrzeug

Aalen (ots) - Fellbach: Beim Einparken Fußgänger angefahren

Freitagabend, gegen 18.30 Uhr, hielt ein 48-Jähriger mit seinem VW in der Albert-Schweitzer-Straße an, um anschließen rückwärts in eine Parklücke einzufahren. Beim Zurücksetzten überquerte hinter ihm eine 82-Fußgängerin die Fahrbahn, welche er aufgrund der Dunkelheit und des Regens nicht erkannte. Es kam zu einer leichten Berührung, wobei die Fußgängerin zu Boden stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Sie wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden war bei dem Unfall keiner entstanden.

Remshalden-Rohrbronn: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 24.00 Uhr, drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentüre in ein in der Feuerseestraße gelegenes Wohnhaus ein. Dieses wurde komplett nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurden Schmuck, ein Mobiltelefon, eine Handtasche und ein Geldbeutel. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Waiblingen: Gegen Ampel gefahren - Beifahrer leicht verletzt

Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Freitag, gegen 22.45 Uhr, die Stuttgarter Straße, kam an der Einmündung Ziegeleistraße von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen eine Lichtzeichenanlage. Hierbei wurde seine im Fond sitzende Beifahrerin leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Fellbach: Brandstiftung an Kleinlastwagen

Samstagmorgen, gegen 04.15 Uhr, bemerkte eine Streife des Polizeireviers Fellbach einen geparkten Ford-Kleinlastwagen dessen Plane- und Spriegel-Aufbau in Brand geraten war. Die brennende Plane konnte mittels Handlöscher von der Polizei gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr Fellbach, welche mit 19 Mann und 2 Fahrzeugen im Einsatz war, überprüfte den Lkw und beseitigte alle übrigen Wärmequellen. Nach Angaben der Feuerwehr dürfte das Feuer absichtlich gelegt worden sein, da solche Lkw-Planen schwer entflammbar sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.

